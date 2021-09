‘Mi-ai băgat scandal în casă’. Ce s-a întâmplat astăzi, în direct la Vorbește lumea

Situație neașteptată la Vorbește lumea! Telespectatorii au fost uimiți în momentul în care o vedetă s-a decis să facă o dezvăluire surprinzătoare, chiar în direct. Cosmina Păsărin, ce îi ține locul Adelei Popescu, nu a știut cum să reacționeze.

Încă de când Adela Popescu a anunțat că este nevoită să rămână acasă pentru că s-a infectat cu Covid-19, Cosmina Păsărin a venit în ajutorul echipei de la Vorbește lumea pentru a prezenta emisiunea. De asemenea, Shurubel a făcut și el un anunț trist.

Acesta le-a dezvăluit tuturor că și-a făcut testul pentru Covid-19, iar rezultatul a fost unul pozitiv, astfel că Bogdan Ciudoiu a rămas fără cei doi co-prezentatori în doar câteva zile. Totuși, el și Cosmina Păsărin se înțeleg extrem de bine și formează o echipă simpatică, așa că telespectatorii au fost bucuroși.

Momentele amuzante nu lipsesc din emisiune! Astăzi, 17 septembrie, Chef Salvo a prezentat o rețetă delicioasă pentru toți fanii show-ului, dar a rămas surprins în momentul în care Bogdan Ciudoiu a avut de făcut o mărturisire. Se pare că prezentatorul este impresionat de preparatele bucătarului.

Admiratorii Adelei Popescu au fost triști în momentul în care s-a aflat că vedeta a fost testată pozitiv cu virusul, așa că aceasta s-a decis să îi țină pe toți la curent cu starea ei de sănătate. Vedeta a recunoscut că în unele zile se simte rău, iar în altele mai bine.

„Sunt zile si zile, e foarte ciudat cum se desfășoară povestea asta, am avut două zile foarte grele, ieri și alaltăieri am fost mai ok, dar azi parcă încă ceva.

Stau în continuare cu masca pe față, încercăm să-l protejam pe micuț, stăm cu masca în casă, doar afară o mai scot, în curte. Copiii sunt la mamaie, se bucură că sunt acolo.

O chestie în plus, dar nu e ceva foarte rău, nu pot să zic că gata am scăpat. Am sentimentul că virusul este încă cu mine. Stăm cu masca în casă, încercăm să îl protejăm pe bebeluș, îl alăptez purtând masca, doar afara îmi dau jos masca.

Va mai trece un timp până ne vom revedea. Eu în două săptămâni voi fi bine, dar mai sunt și alți membri ai familiei care se pot îmbolnăvi. Mi-a apărut pofta de mâncare. Am avut nopți în care nu am dormit.Am avut o zi în care simțeam că mi-e somn, dar nu am putut să dorm.

Am aflat cu două zile înainte de botez ca am coronavirus, am anulat tot ce era de anulat, acum nu stiu când vom reprograma, având în vedere că chiar dacă aveam 50 de oameni, acum mi se pare un număr mare.”, a zis Adela Popescu.