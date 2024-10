Larisa Iordache și-a etalat burtica de gravidă. Sportiva radiază de fericire, detaliul observat de fani

La 28 de ani, Larisa Iordache trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Fosta gimnastă se pregătește să devină mămică penteu prima dată și se bucură din plin de această etapă. Cum s-a afișat pe internet recent și ce au remarcat cei care o urmăresc.

Larisa Iordache radiază de când este însărcinată

În urmă cu câteva luni, fosta gimnastă Larisa Iordache și-a luat prin surprindere fanii și a dezvăluit că așteaptă primul ei copil. De atunci, sportiva nu ratează nicio ocazie de a-și etala burtica de gravidă pe rețelele de socializare, spre încântarea celor care o urmăresc.

Chiar dacă are burtica destul de proeminentă, sportiva nu pare să se fi îngrășat deloc, lucru remarcat și de către fanii ei. Anii de antrenamente intense își spun cuvântul, iar fosta gimnastă are un stil de viață care îi permite să se mențină în formă și pe parcursul sarcinii. Viitoarea mămică are grijă la alimentație și face mișcare în continuare, astfel că se menține într-o formă de zile mari.

Larisa Iordache a publicat recent o fotografie cu ea îmbrăcată într-o salopetă neagră, mulată, cu un sacou pe deasupra, iar cei care o urmăresc pe Instagram nu au rămas indiferenți. Outfit-ul i-a pus în valoare perfect burtica de gravidă și formele, iar urmăritorii ei au copleșit-o cu like-uri și complimente. Vezi mai multe imagini în galeria foto!

A dezvăluit recent sexul bebelușului

Larisa Iordache și partenerul ei au organizat recent o petrecere de tip gender reveal și au anunțat sexul bebelușului din burtică. Fosta gimnastă se pare că va avea o fetiță, pe care o va cunoaște peste câteva luni.

”Esteeee fetiţăăăăă. Ne-am privit şi am ştiut că iubirea noastră va prinde acum forma celei mai preţioase minuni. Te aşteptăm cu inima plină de bucurie, micuţa noastră!“, a scris Larisa Iordache pe rețelele de socializare, în urmă cu câteva zile.

Sportiva trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de tatăl fetiței ei, care este tot sportiv. Cristian Chiriță, partenerul ei, este campion mondial la tenis de masă. Cei doi și-au făcut relația publică anul trecut, iar vara aceasta s-au căsătorit.