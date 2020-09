Meteo weekend 19-20 septembrie. Alertă ANM: avem cod galben, scad și temperaturile

Potrivit ANM, vremea în weekend, 19-20 septembrie 2020, va fi în general însorită, dar tot mai răcoroasă. A venit toamna, iar temperaturile încep să scadă, ziua se micșorează, iar dimineața este rece. De asemenea, este cod galben de vânt, dar la prânz se simte căldura, temperaturile atingând 25 de grade.

Meteo weekend 19-20 septembrie

Așadar, în regiunea Muntenia, temperatura maximă va fi de 25 de grade C, iar cea minimă de 6-10 grade. În Dobrogea, avem maxime de 19-22 de grade C, iar cea minimă de 8-16 grade C. În Transilvania, maximele ating 19-25 de grade C, iar cea minimă de 0-10 grade C. În Moldova, maximele vor fi de 20-24 grade C, în timp ce temperatura minimă va fi de 5-11 grade C. În Oltenia, avem maxime de 20-25 de grade C, iar cea minimă de 7-13 grade C. În regiunea Banat, temperatura maximă va fi de 22-25 grade C, iar cea minimă de 7-14 grade C. În regiunea Crișana, maximele vor fi de 21-24 grade C, iar cea minimă de 8-15 grade C. În regiunea Maramureș, maximele ating 21-23 grade C, iar cea minimă de 5-9 grade C.

Vremea în București

Se anunță un cer senin, cu temperatura maximă de weekend de 23-25 de grade C, iar cea minimă de 9-11 grade C.

Vremea în Constanța

Cerul se va menține senin, iar temperatura maximă de weekend va fi de 19-22 de grde C, în timp ce cea minimă va f de 13-17 grade C.

Vremea în Brașov

Cerul va fi senin, maximele în weekend atingând 21-23 de grade C, iarcea minimă de 6-7 grade C.

Vremea în Cluj-Napoca

Cerul va fi senin, cu temperaturi maxime în weekend de 22-24 grade C, iar cea minimă de 7-8 grade C.

Vremea în Craiova

Cerul va fi senin, temperatura maximă atingând pragul de 24-26 grade C, iar temperatura minimă de 9-11 grade C.

Vremea în Arad

Cerul va fi senin, temperatura maximă din weekend atingând 25-27 grade C, iar temperatura minimă de 11 grade C.

Cum va fi vremea în săptămâna 21.09.2020 – 28.09.2020

De menționat este că în săptămâna 21.09. 2020 – 28. 09. 2020, valorile termice se anunță a fi mai ridicate decât cele specifice acestei perioade, la nivelul întregii țări, însă cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în extremitatea de vest a țării, dar și în regiunile nord-estice.

De asemenea, regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zona Carpaților Meridionali și în sud-estul extrem. Excepție se anunță în regiunile din nord-vestul teritoriului, acolo unde cantitățile de precipitații se anunță a fi apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil local excedentare.