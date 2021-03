Meteo. Vremea se schimbă total. Ploi și vijelii în România

Meteo. Pentru următoarele două săptămâni, meteorologii anunță temperaturi scăzute. Media temperaturilor în timpul zilei va fi de 5…8 grade C, iar noaptea acestea scad sub nivelul înghețului.

Meteo. Vremea se schimbă total

Abia din data de 19 martie se va mai încălzi ușor, însă cu medii diurne de până la 12 grade C. Iată vremea pe regiuni.

Vremea în Banat

O vreme mai rece decât în mod obișnuit, mai ales în prima săptămână din interval. Vor fi 5..8 grade C pe timp de zi până pe 19 martie, iar teperaturile nocturne vor fi -3…1 grad C. Se va mai încălzi după data de 19 martie, cu temperaturi diurne de 7 până la 12 grade C, iar minime de -2 și 1 grad C. Precipitații.

Vremea în Crișana

Vreme mai rece decât temperaturile normale. Valorile termice maxime vor fi de 4…6 grade, iar minimele de 0…-3 grade C, până în 19 martie. Va fi apoi o tendință de creștere a temperaturilor, între 7… 11 grade C, iar cele nocturne între -3 și 0 grade C. Precipitații.

Vremea în Transilvania

O vreme mai caldă decât în mod obișnuit, cu o medie a valorilor maxime de 10 grade C și minime de 1…2 grade C. Vremea se va răci apoi, mai ales până în data de 19 martie, la 2…4 grade C maxime și minime de 1…-5 grade C. Apoi, tendința va fi de încălzire ușoară, cu valori de 5…8 grade C pe timp de zi și cu -4-2 grade pe timp de noapte. Precipitații.

Vremea în Maramureș

O vreme mai rece decât normalul perioadei, cu temperaturi diurne de 3….5 grade și cele nocturne de 1…-4 grade C. Se încălzește ușor apoi, iar ziua vor fi valori de 6…10 grade C și noaptea -3…-1 grad C. Precipitații.

Vremea în Moldova

O vreme rece pentru normalul perioadei, cu o medie de 4 grade C și minime de la 3 la – 3 grade C. Precipitații pe arii extinse, îndeosebi între 15 și 17 martie, dar și între 21 și 23 martie.

Vremea în Dobrogea

Vremea se va răci treptat începând din 16 martie, iar maximele se vor situa între 7 și 9 grade C. Noaptea, temperaturile vor coborî de la 5 grade C la 1…3 grade C. Precipitații abundente.

Vremea in Muntenia

Vreme rece pentru această perioadă. Între 16 și 26 martie vor fi 7…8 grade pe timpul zilei, după care o tendință de încălzire va fi după finalul intervalului de prognoză, când temperaturile vor ajunge la o medie de 10….11 grade C. Precipitații.

Vremea în Oltenia

O vreme mai rece decât normalul perioadei, cu maxime de 7…8 grade C și cu temperaturi minime de 4… apoi -2 grade C. Precipitații abundente.

Vremea la munte

Va fi mult mai rece decât normalul perioadei, cu maxime încadrate între -4 și -2 grade C, iar cele nocturne vor fi între -5…-10 grade C. Se va mai încălzi apoi, după finalul intervalului de prognoză. Precipitații.