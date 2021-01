Meteo. Vine prăpădul în România. Țara, cuprinsă de lapoviță și ninsori viscolite

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis prognoza pentru România. Deși pare că iarna a dispărut de la noi, nu este așa. Sezonul rece e departe de a se termina și ne întâmpină acum cu lapoviță și ninsori cumplite în aproape toate zonele.

Vremea rea cuprinde România. Sezonul rece e departe de final

Iarna ne-a surprins la final de 2020, când ne-a adus zăpezi și fulguieli mărunte chiar și înainte de Crăciun, lucru care nu s-a mai întâmplat de o bună perioadă. Deși pare că ne-a cam părăsit rapid, specialiștii anunță revenirea în forță a fenomenelor extreme și a sezonului rece.

Astfel, Administrația Națională a României a emis o informare meteo de ploi și vânt și alte fenomene specifice iernii. Anunțul e valabil din cursul zilei de joi, de la orele 10:00, până în ziua de sâmbătă la aceiași oră.

În ziua de vineri, 8 ianuarie, dar și în noaptea de vineri spre sâmbătă precipitațiile vor fi mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, mai ales în zona deluroasă a Olteniei, Munteniei, în Transilvania și Moldova, zone unde se va depune zăpadă. Vântul va avea intensificări în zonele montane, în special la începutul intervalului, atunci când viteza rafalelor va ajunge la 60-80 de km/h. Local și temporar va avea în general cu viteze de 40-50 km/h.

Detalii

„Astazi vor fi in continuare precipitatii, dar restranse ca arie. Recent, in nord, nord-est, unde sunt asteptate ploi, dar si trecator lapovita si chiar ninsoare, iar la munte va continua sa ninga azi. Va continua sa ninga viscolit in zona montana mai inalta. Nu scapam de precipitatii, chiar daca azi aceste precipitatii sunt mai putine si in restrangere, de la noapte, dinspre bazinul Marii Mediterane, alte sisteme frontale vor aduce precipitatii si in extindere ca arie, si nu vor fi doar ploi”, a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul ANM Mihai Hustiu.

„Vremea se va raci accentuat, iar de la vremea neobisnuit de calda de azi, cand vom atinge 13-14 grade in sud-est, vom ajunge la un regim termic apropiat de normal. Maine, temperaturile nu vor mai trece de 7-8 grade nicaieri in tara, iar precipitatiile vor continua la acest sfarsit de saptamana in aproape toate zonele tarii”, a mai detaliat meteorologul.