Meteo România. Vremea se schimbă total, ce temperaturi vom avea

Specialiștii meteo indică vremea în următoarea perioadă. Temperaturile se schimbă total! De ce vreme vom avea parte în zilele ce urmează pe tot teritoriul României? Care este anunțul meteorologilor? Detalii pentru intervalul 8 februarie – 8 martie.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat în cursul acestei dimineți prognoza pentru următoarea lună. Specialiștii au indicat faptul că ne așteaptă temperaturi mult mai calde decât normalul perioadei în care ne aflăm.

8 – 15 februarie

Valorile termice urmează să fie mai ridicate decât cele specifice în toate regiunile, mai cu seamă în extremitatea de sud a țării. Regimul pulviometric va fi excedentare în jumătatea vestică a țării, în special la munte în vest și nord, în rest vom avea parte de cel normal.

15 – 22 februarie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru săptămâna în cauză în toate regiunile de pe teritoriul României. Cantitățile de precipitații se situează în jurul celor normale pentru această perioadă.

22 februarie – 1 martie

Temperaturile medii ale aerului vor fi în general mai coborâte decât normalul perioadei, în special în nord-vest. Regimul pulviometric estimat pentru intervalul aferent va fi în general apropiat de cel normal, posibil ușor deficitar în zona de nord a Românie.

1 – 8 martie

Mediile valorilor se vor situa ușor peste cele specifice acestei săptămâni în toate regiunile României. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, lucru valabil pentru toate zonele țării.

Anunțul specialiștilor din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.

„Interval de valabilitate: 05 februarie, ora 16:00 – 07 februarie, ora 10:00. Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ predominant sub formă de ninsoare, polei. Zone afectate: nordul și centrul Moldovei și zona montană limitrofă. În intervalul menționat, în nordul și centrul Moldovei, precum și în zona montană limitrofă va ninge, dar vor fi și perioade în care se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță sau ploaie și se va depune polei. Ninsorile vor fi în general moderate cantitativ și se va depune strat nou de zăpadă, iar cantitățile de precipitații vor depăși local 10…15 l/mp. În aceste zone, vremea va intra într-un proces de răcire, astfel încât temperaturile maxime vor fi negative și se vor situa sub mediile climatologic specifice perioadei. Notă: Duminică (7 februarie) și în noaptea de duminică spre luni (7/8 februarie), vântul se va intensifica în toate zonele montane și va sufla cu rafale de peste 80…90 km/h, în special pe crestele Carpaților Meridionali”

Administrația Națională de Meteorologie