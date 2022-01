Meteo până la mijloc de februarie. Ce temperaturi vom avea, fenomenele care apar în România

Cum este vremea până la mijlocul lunii februarie. Iată ce temperaturi sunt anunțate în toate regiunile țării. Prognoza meteo este valabilă pentru intervalul 31 ianuarie-9 februarie. ANM a anunțat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Cum sunt valorile termice și ce cantități de precipitații vor fi în acest interval.

Meteo până la mijloc de februarie

ANM – Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo, pe regiuni, pentru intervalul 31 ianuarie – 9 februarie. Deși temperaturile vor varia, cert este că ele se vor situa, în general, peste media specifică perioadei. În ce privește precipitațiile, acestea vor fi în general slabe cantitativ.

Vremea în Banat

Prima săptămână de prognoză aduce maxime între 3 și 7 grade C și minime între -5 și 1 grad. În a doua săptămână de prognoză, vremea se va răci treptat, de la o medie de 6-7 grade, la 4 grade, iar minimele se vor apropia de 0 grade C la -5…-4 grade. Sunt anunțate precipitații slabe cantitativ.

Vremea în Crişana

Până la începutul celei de-a doua săptămâni media temperaturilor va fi între 1 și 6 grade C, iar minimele între -6 și 0 grade. Vremea se va răci în zilele următoare, astfel că temperaturile maxime vor fi în medie de 2-3 grade, iar cele minime de -6…-5 grade. Precipitații slabe cantitativ sunt anunțate aproape în fiecare zi.

Vremea în Transilvania

În intervalul de prognoză, valorile maxime se vor menține apropiate de pragul înghețului, iar temperaturile minime vor avea variații între -9 şi -4 grade. Aproape în fiecare zi sunt anunțate precipitații în general slabe cantitativ.

Vremea în Maramureş

Până la începutul celei de-a doua săptămână de prognoză, media temperaturilor maxime va fi în general în creștere și va atinge valori de 3 grade C, iar temperaturile minime variază între -8 și -2 grade C. Se va răci treptat apoi, astfel că media maximelor se va apropia de 0 grade C spre finalul intervalului, iar minimele vor coborî până la -6 grade C.

Vremea Moldova

Media temperaturilor nu va avea variații importante și se va situa, în general, între 3 și 5 grade. Minimele termice o să se mențină în general sub pragul de îngheț, iar media lor o să fie, în general, între -6 şi -2 grade. Temporar, se anunță precipitații zilnice, dar slabe cantitativ.

Vremea în Dobrogea

În cea mai mare parte a intervalului, valorile termice sunt mai ridicate decât în mod normal în această perioadă. Maximele au variații n general, între 5 şi 7 grade, iar minimele se situează între -3 şi 1 grad.

Vremea în Muntenia

Valorile termice vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. Maximele termice vor avea o medie cuprinsă între 4 și 9 grade C, iar minimele termice se vor situa între -6 şi -1 grad. Precipitaţiile sunt slabe și posibile trecător.

Vremea în Oltenia

Valori termice peste limita perioadei, cu maxime termice între 4 și 8 grade C și minime între -5 și 0 grade C. Precipitațiile sunt slabe.

Vremea la munte

Temperaturile se vor menține preponderent negative, cu maxime termice aflate între -7 și -1 grade și minime între -12 şi -6 grade.