Meteo cu Mihai Voropchievici. Când vine moina în ianuarie, de fapt, conform tradiției bătrânilor

Vremea a fost de partea noastră la început de an, temperaturile fiind decât în mod normal pentru această perioadă. În cadrul unei emisiuni televizate, numerologul Mihai Voropchievici a prognozat vremea pentru prima lună din 2022, an aflat sub protecția planetei Jupiter. Află în continuare cum se prezintă prognoza meteo din bătrâni pentru ianuarie 2022. Când vine, de fapt, moina, potrivit tradiției bătrânilor.

Meteo cu Mihai Voropchievici

Numerologul Mihai Voropchievici a fost prezent sâmbătă, 1 ianuarie, la emisiunea „Adevăruri ascunse“, difuzată de Antena 3, unde a prezentat, printre altele, prognoza meteo din bătrâni pentru luna ianuarie, potrivit Gromovnicului din bătrâni.

Din spusele reputatului numerolog reiese că anul acesta, în ianuarie, moina, un timp mai călduros și umed, care urmează iarna după o perioadă de îngheț, va veni pe la mijlocul lunii în curs, primele două săptămâni fiind destul de friguroase.

„Anul 2022 este sub protecția planetei Jupiter. Anul are mare noroc și loc de cinste între oameni. Atenție, totuși, la boli. Friguri și căldură la pântece. An roditor și cu fructe multe. Pâinea va fi scumpită. Primăvara este friguroasă. Vară friguroasă, iar apoi moină și apoi prea cald. Toamnă amestecată cu ploaie. Iarnă friguroasă și cu zăpadă multă. Vânt de la apus și de la miază noapte. Pește puțin în acest an. Pietrele prețioase pentru anul 2022, safire și smaralde. An bun pentru așezare cu soție, deci pentru căsătorie“, a explicat Mihai Voropchievici pentru Antena 3.

Citește și: Horoscop rune 3-9 ianuarie 2022. Mihai Voropchievici, despre zodia protejată de divinitate

Când vine moina în ianuarie

Potrivit previziunilor făcut de Mihai Voropchievici în cadrul emisiunii „Adevăruri ascunse“ de la Antena 3, în luna ianuarie 2022, vremea se va prezenta astfel:

Până pe 4 ianuarie senin, dar cu puțin vânt și ger.

Pe data de 5, un strop de zăpadă.

6,7,8, iar ger.

Pe 9 se înnorează.

Pe 10, 11, 12, 13 ianuarie iar ger.

14,15,16 moină.

17, ger.

Pe 18 ianuarie cald.

19 vânt.

20, 21 moină și vânt.

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ger tare.

29, 30, 31 se înmoaie.

De menționat că aceste informații sunt în conformitate cu Gromovnicului din bătrâni, meteorologii fiind de aproape cu totul altă parere. Potrivit ANM, prima lună din an vine cu vreme bună și temperaturi mai mari decât în mod obișnuit, cu puțină ploaie și ninsoare în majoritatea regiunilor din România.

În mare parte a țării, temperatura medie a aerului va avea valor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, regimul pluviometric fiind deficitar în anumite zone ale țării.