Meteo ANM. Surpriză colosală în noiembrie. Ce temperaturi vor arăta termometrele

Meteorologii au făcut previziunile despre vreme pentru următoarele patru săptămâni. Se pare că vremea o să fie rece până la data de 1 noiembrie, după care vremea va fi mai caldă decât de obicei. În plus, se anunță ploi în cea mai mare parte a țării.

Meteo ANM. Surpriză colosală în noiembrie

Săptămâna 25 octombrie – 1 noiembrie

Temperaturile se anunță mai coborâte decât cele pentru acest inetrval, în toate regiunile, însă cu o abatere termică negativă mai accentuată în cele vestice. Regimul pluviometric o să fie deficitar la nivelul întregii țări, mai ales în zonele montane.

Săptămâna 1-8 noiembrie

Temperatura medie a aerului o să aibă valori mai ridicate decât cele normale pentru perioada aceasta în toate regiunile, însă cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele estice. În plus, cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și cemtrale, însă mai ales în zona montană aferentă, după care în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 8-15 noiembrie

Valorile medii se anunță apropiate de cele normale pentru perioada la care ne aflăm, în toate regiunile. Regimul pluviometric o să aibă o tendință ușor excedentară în cea mai mare parte a țării, însă mai ales în regiunile sud-estice.

Săptămâna 15-22 noiembrie

Mediile valorilor termice se anunță ușor peste cele specifice acestei săptămâni, în toate regiunile. Cantitățile de precipitații se anunță a fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Vremea în toate regiunile pe 2 săptămâni

Banat

În intervalul 25-28 octombrie, temperaturile se situează sub mediile multianuale, cu maxime de 14 grade și minime de 2-3 grade. În a doua săptămână vor fi ploi moderate.

Crișana

În intervalul 25-29 octombrie, temperaturile sunt sub mediile multianuale, cu maxime de 14 grade C și minime de 1-2 grade C. În a doua săptămână sunt anunțate ploi moderate.

Transilvania

Vreme rece până pe 30 octombrie, cu valori maxime între 11 și 14 grade C și minime ușor sub pragul de îngheț. Ploi slabe în a doua săptămână.

Maramureș

Vreme mai rece decât în mod obișnuit până pe 30 octombrie, temperaturo de 13-15 grade C și minime între 0 și 2 grade C. În a doua săptămână sunt ploi slabe.

Moldova

Vreme mai rece decât în mod obișnuit până pe 30 noiembrie, maixme între 11 și 14 grade și minime între 1 și 3 grade C. Regim pluviometric deficitar și în a doua săptămână.

Dobrogea

Valori termice sub mediile multianuale, cu maxime între 11 și 14 grade și minime între 5-7 grade. Regim pluviometric deficitar în ambele săptămâni.

Muntenia

Vreme mai rece decât în mod obișnuit, cu maxime între 12 și 14 grade C și minime între 1 și 3 grade C. Ploi slabe local în a doua săptămână.

Oltenia

Până pe 30 octombrie, valori termice sub mediile multianuale, cu temperaturi între 12 și 14 grade și minime între 2 și 4 grade C. Ploi slabe în a doua săptămâni.

La munte

După 29 octombrie temperaturi mazime de 6-8 grade C. În a doua săptămână de prognozaî vor fi ploi moderate cantitativ.