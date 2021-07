Meteo ANM iulie 2021. Avertisment crunt pentru români: vom trece prin zile cumplite

Ne așteaptă zile teribile. Este anunțul făcut de meteorologi în urmă cu puțin timp. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru luna iulie, iar veștile nu sunt deloc bune.

Meteo ANM iulie 2021. Avertisment crunt pentru români

Metorologii avertizează că ne confruntăm cu cea mai călduroasă lună din an, iar șansele de ploi sunt reduse în majoritatea zonelor din România. În plus, va fi un an secetos, așa cum a fost și anul trecut.

ANM avertizează că în luna iunie vor avea loc modificări privind distribuția circulației aerului deasupra României, motiv pentru care valoriile medii ale temperaturii lunii iulie înregistrează o creștere de până la 3 grade față de luna iunie.

Conform datelor înregistrate în perioada 1961-2020 la stațiile meteo din rețeaua ANM, temperatura medie lunară multianuală depășește 22 de grade în Câmpia Română și în Dobrogea, în timp ce în estul și centrul Moldovei, în Câmpia Vestică, în dealurile din Banat și Crișana, valorile sunt cuprinse între 20 și 22 de grade.

La munte, temperaturile sunt cuprinse între 12 și 16 grade, iar la altitudini de peste 1700 de metri, valorile medii sunt între 8 și 12 grade.

Temperatura maximă absolută a lunii iulie a fost înregistrată pe 24 iulie 2007, cu o valoare de 44,3 grade la Calafat.

În același an, s-au înregistrat valori de 40 de grade la 43 de stații meteo, în timp ce la 96 dintre acestea s-a depășit temperatura maximă absolută a lunii.

În București, maximumul lunii iulie a fost înregistrat pe 5 iulie 2000, când au fost 42,4 grade Celsius.

Conform ANM, anii cu cele mai calde luni iulie au fost 2002,2007, 2012 și 2015. Și cantitățile de precipitații din luna iulie sunt în scădere față de cele din lunile mai și iunie.

Directorul ANM: „Pentru prima dată în luna iunie am avut cod roșu de caniculă”

Directorul general ANM a declarat că vom avea parte de secetă, în a doua jumătate a verii.