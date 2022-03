Meteo ANM. Fenomenul neplăcut care revine în România! Geamurile trebuie să rămână închise

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o nouă prognoză pentru viitorul apropiat. Un fenomen neplăcut revine în România, iar oameni din zonele de pe tot teritoriul vor resimți asta. Cu ce detalii vin meteorologii? Cei din urmă avertizează că geamurile trebuie să rămână închise pe toată această perioadă. Totul se va întâmpla în următoarele zile. Despre ce este vorba?

Administrația Națională de Meteorologie a emis un comunicat cu privire la fenomenul care revine pe teritoriul României. Mai exact, este vorba despre valul de praf saharian.

Specialiștii indică faptul că în perioada 30 martie – 1 aprilie circulația aerului se va face din sector preponderent sud-vestic și sudic.

Acest lucru va favoriza avansul dinspre nordul Africii unei mase de aer tropical, încărcat cu particule de praf de origine sahariană.

Concentrațiile particulelor care vor ajunge și deasupra României vor fi mai reduse în comparație cu cele din sudul Peninsulei Italice și al Peninsulei Balcanice.

Depunerile de praf vor putea fi observate în zonele și intervalele cu ploaie, începând din data de 31 martie în vestul, centrul și nordul țării, apoi, pe arii restrânse. Amintim că românii au mai luat contact cu acest fenomen la mijlocul lunii curente.

Norul de praf saharian purtat de vânt din vestul Europei spre țara noastră a adus șoferii la spălătorii chiar de la primele ore ale dimineții. Mai mulți conducători auto au găsit pe loc diverse metode pentru a curăța parbrizul și pentru a-și continua activitatea în cele din urmă.

Reporter: ,,Funcționează așa, doar cu cârpa? E destul de mult praf

Bărbat: „Da, merge și așa. Mai puțin eficient, dar merge și așa”

Femeie: „Nu se vede nimica, am spălat cu sticla, am coborât jos și l-am spălat cu sticla.”

Șofer: „Să nu prind aglomerație mai mare am zis să vin acuma să dau puțin pe mașină.”

Bărbat: „Neapărat trebuia să vin. Era prea murdară, nu poți să circuli cu mașina în halul ăsta

Reporter: Și cât timp credeți că se va păstra curată?

Bărbat: „La cum plouă, cred că două, trei ore maxim, și iar e la fel.”