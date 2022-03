Meteo ANM. Alertă de toxicitate în România! Ce fenomen va cuprinde țara

Specialiștii de la Administrația Națională a Meteorologiei au emis o nouă prognoză pentru vremea din următoarea perioadă. Experții au indicat o alertă de toxicitate în România. Directorul agenției a venit cu explicații, mai ales că 10 județe și Capitala vor fi sub alerte de cod galben de vânt puternic. „Chiar dacă în partea de est şi sud-est a ţării vom avea în vigoare această atenționare de cod galben care vizează rafale de 55-65 km/h”, a detaliat aceasta.

Meteo ANM: norul de toxicitate a ajuns în România

Elena Mateescu, directorul ANM, a explicat dacă există vreun risc pentru români din cauza noului fenomen. Mai exact, este vorba despre norul toxic generat de bombardamentele din Ucraina ce se va resimți chiar în acest weekend.

Mai mult decât atât, 10 județe și Capitala vor fi sub alerte de cod galben de vânt puternic. Bombardamentele de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina au dus la formarea unui nor toxic ce ne-ar putea afecta sănătatea, susțin medicii.

Norul a ajuns deja în Polonia, Republica Moldova și alte țări din Europa, iar vremea capricioasă din România nu ajută deloc. Capitala și alte județe vor fi de mâine sub alerte de cod galben de vânt puternic cu rafale care pot ajunge la 65 de km/h. Expertul a venit cu detalii dacă aceste precizări și norul toxic ar prezenta vreun pericol.

,,Discutăm de o încălzire de la o zi la alta”

„Chiar dacă în partea de est şi sud-est a ţării vom avea în vigoare această atenționare de cod galben care vizează rafale de 55-65 km/h, iar în zona montană aferentă chiar viteze de 70-80 km/h, având în vedere circulația aerului din sector nordic şi nord estic apreciem că nu există posibilitatea ca aceste concentrații să ajungă în ţara noastră. Din punct de vedere termic, întradevăr, discutăm de o încălzire de la o zi la alta pe parcursul acestei săptămâni şi semnalul rămâne până la sfârşitul acestei luni. Mâine contăm posibil pe 17-18 grade în vestul ţării. Miercuri 18 grade Celsius în sud-vest în sud, iar la mijlocul şi sfârșitul de săptămânii să înregistrăm chiar valori de 19-20 de grade în partea de sud-vest. Chiar şi în Capitală este posibil să consemnăm 18-20 de grade, valori cu mult mai ridicate decât ceea ce ar fi normal de această perioadă”, a spus aceasta.

De asemenea, cea din urmă susține că România se va confrunta și cu o secetă pedologică extremă puternică. Ea va fi moderată pe areale agricole extinse din țară.

Mai exact, specialistul a adus în prim-plan Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte din Muntenia, Oltenia, Transilvania și partea de vest a Banatului și Crișanei.