Meteo ANM. Vin temperaturi de 20 de grade în România. Când se vor bucura oamenii de primăvară. ANM a emis prognoza meteo valabilă pentru următoarele două săptămâni. Conform ANM, în intervalul 21 martie-03 aprilie, vremea se va încălzi și vor fi valori termice mai mari decât normalul perioadei, ce vor urca până la 19-20 de grade în ele regiuni.

ANM a emis prognoza meteo pentru fiecare regiune în parte, pentru următoarele două săptămâni.

Banat

Vremea se anunță mai rece decât în normalul perioadei, când se va înregistra maxime medii în jurul valorii de 10 grade. Apoi, din 22 martie, vremea se va încălzi, iar media maximelor se va situa, până la finalul lunii, între 15 și18 grade C. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va crește în intervalul 28 – 3 aprilie.

Crișana

Vremea se va încălzi din 22 martie, iar media maximelor va oscila între 14 și 16 grade C. Temperaturile minime au o tendință de creștere ușoară și treptată, de la valori medii de -2 grade, în noaptea de 22 martie, spre valori de 4…5 grade, în nopțile din perioada 1-3 aprilie.

Transilvania

Vremea se anunță a fi mai rece în mod normal în prima zi de interval, adică în 21 martie, însă din 22 martie vremea se va încălzi, iar media maximelor se va situa, până la finalul lunii martie, între 12 și 15 grade C. Nopțile vor fi reci, cu medii minime de -4…-3 grade, apoi temperaturile vor mai crește la 1…2 grade C.

Maramureș

Între 22 și 24 grade C, media maximelor între 14 și 16 grade C. Temperaturile minime vor avea o tendință de creștere ușoară și treptată, de la valori medii de -2 grade C, în noaptea de 22 martie, la valori de 3…4 grade C în nopțile din perioada 1-3 aprilie.

Moldova

Vremea se va încălzi, iar media maximelor va fi de 10 grade în prima zi și se va situa în general între 14 și 17 grade C, iar cele minime vor fi între -4 grade, în prima dimineață, până în jurul de 4 grade la finalul intervalului.

Dobrogea

Din 24 martie, temperaturile ajung la 14 grade C. În cea de-a doua săptămână nu vor fi variații termice diurne semnificative, iar media maximelor se va situa între 12 și 14 grade C.

Muntenia

Din 24 martie, temperaturile ajung la valoarea de 17 grade C, apoi va varia între 14 și 18 grade C. Minimele termice vor porni de la -4 grade, la între 4 și 6 grade C, în ultimele dimineți.

Oltenia

Vremea în a doua săptămână de interval va avea între 16 și 18 grade C. Va fi o creștere treptată, de la -4 grade C, până la 5..6 grade C, în ultimele dimineți.

Vremea la munte

Și la munte valorile termice sunt în creștere. Media maximelor va avea variații între 0 și 6 grade C, iar minimele se vor situa între -10 și 0 grade C. După data de 24 martie, vor fi posibile precipitații, în general slabe, aproape în fiecare zi.