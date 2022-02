Meteo ANM 11-13 februarie. Se strică vremea! Vom tremura de frig de Valentine’s Day

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis un nou curs pentru zilele ce urmează. Cum va fi vremea în toată țara în perioada cuprinsă de 11 – 13 februarie? Din păcate, meteorologii au vești proaste despre starea vremii chiar din apropierea sărbătorii iubirii. Condițiile meteo se strică în toată țara. Care sunt zonele afectate cel mai mult de noile fenomene? Duminică intervine un proces de răcire neașteptat pentru această perioadă.

Prognoza meteo a specialiștilor arată că vremea se strică în toată țara. Totul va fi frumos până sâmbătă, zi în care va veni în prim-plan un proces de răcire care se va resimți la începutul intervalului în special în nord, nord-est și centru, ulterior în toate regiunile.

Condițiile sunt bune în cursul zilei de joi, iar valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice perioadei. Cerul va avea unele înnorări la începutul intervalului în nord și nord-est, dar doar izolat vor fi posibile precipitații slabe, predominant ninsori la munte și ploi în Maramureș.

În celelalte zone va fi mai mult senin pe parcursul zilei, iar vântul slab și moderat își va face apariția la munte, în special în Carpații Orientali. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 15 grade celsius, cele mai ridicate fiind în sud-vest.

Ziua de 12 februarie surprinde un proces de răcire care se va resimți în special în nord, nord-vest și centru, mai ales în Carpații Meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 1 și 10 grade Celsius. Minimele vor fi cuprinse între -12 și -10 grade Celsius în depresiuni și 0 pe litoral.

Valorile termice de duminică se vor situa în jurul celor normale în a doua parte a lunii februarie în majoritatea regiunilor. Cerul va fi înnorat în sud și sud-est și temporar în restul zonelor vor fi precpitații mixte în sudul Banatului și vestul Olteniei. Maximele se încadrează în general între 1 și 7 grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între -8 și 2 grade Celsius.

Cod galben: „Valabil de la : 11-02-2022 ora 10:00 până la : 11-02-2022 ora 12:00. In zona : Județul Covasna: Târgu Secuiesc, Covasna, Zăbala, Sânzieni, Ghelința, Cernat, Brețcu, Ojdula, Catalina, Poian; Județul Harghita: zona depresionară; Se vor semnala : ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului”

„Valabil de la : 11-02-2022 ora 9:00 până la : 11-02-2022 ora 11:00. In zona : Județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Apahida, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Cășeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Mica, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Sic, Călărași, Căianu, Fizeșu Gherlii, Țaga, Vad, Suatu, Borșa, Dăbâca, Săndulești, Tureni, Pălatca, Aiton, Ploscoș; Se vor semnala : ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului” (Sursa: meteoromânia.ro)