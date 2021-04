Meteo 9-11 aprilie. Nu scăpăm de frig, dar nici de ninsori. Unde vor cădea iar fulgi de nea

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o nouă prognoză pentru zilele ce urmează. Din păcate, meteorologii arată că nu vom scăpa de frig sau de ninsori în zilele următoare. Cum va fi vremea pe tot teritoriul României?

Vineri – Maxima zilei de va fi de 12 grade Celsius, alături de vânt cu 7 km/h și cu rafale de 11 km/h. Se așteaptă furtuni cu descărcări electrice. Minimele indică 0 garde Celsius la noapte cu vânt din zona de vest-sud-vest cu 7 km/h și cu rafale de 11 km/h.

Sâmbătă – Maxima zilei va fi de 15 grade Celsius, alături de vânt din zona de vest-sud-vest cu 9 km/h și cu rafale de 15 km/h. Se așteaptă furtuni cu descărcări electrice. Minimele indicate sunt de 1 grad Celsius, alături de vânt din zona de sud-sud-est cu 6 km/h și cu rafale de 11 km/h.

Duminică – Maxima zilei este de 16 grade Celsius, alături de un soare strălucitor, vânturi din zona de est-sud-est cu 9 km/h și cu rafale de 15 km/h. Se așteaptă furtuni cu descărcări electrice. Minimele indică doar 2 grade Celsius, alături de un cer senin, vânturi din zona de sud cu 6 km/h și cu rafale de 15 km/h.

Luni – Maximele zilei vor fi de 19 grade Celsius alături de un cer însorit, vânturi din zona de sud-vest cu 7 km/h și cu rafale de 13 km/h. Se așteaptă probabilitate de furtuni cu descărcări electrice. Minimele sunt de 4 grade Celsius alături de un cer senin, vânturi din zona de sud a teritoriului cu 6 km/h și cu rafale de 11 km/h. Se așteaptă furtuni cu descărcări electrice.

„În intervalul menționat vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă din an mai ales în timpul nopţilor şi al dimineţilor, când se vor înregistra temperaturi minime preponderent negative, local sub -5 grade în special în nordul și în centrul țării și în dealurile sudice. Se va produce brumă și pe alocuri îngheț la sol. Notă: Temporar, în după-amiaza zilei de miercuri (07 aprilie) și în cursul zilei de joi (08 aprilie) în zonele de deal și de munte vor mai fi precipitații slabe predominant sub formă de ninsoare.

Vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului menționat, în sud-vest și centru, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte peste 60…70 km/h, spulberând zăpada. Vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă, îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi maxime de 10…13 grade și minime de 0…2 grade, cu valori mai scăzute în zona periurbană în noaptea de joi spre vineri (08/09 aprilie) și în noaptea de vineri spre sâmbătă (09/10 aprilie) spre -3…-2 grade. Se va produce brumă. ”

(Sursa: meteoromânia.ro)