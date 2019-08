Metallica a făcut o donație pentru spitalul oncologic ”Dăruiește viața”: cât de mare este suma

Nu știu câți bani a câștigat Metallica după concertul de aseară din București, dar membrii formației au donat o mare parte din câștiguri spitalului oncologic pentru copii construit de Dăruiește viața.

Metallica este una dintre cele mai populare formații de muzică rock din toate timpurile. Membrii săi au concertat în aproape orice colț al planetei, iar aseară au ajuns pe Arena Națională din Capitală. Pe lângă un concert de excepție oferit fanilor, Metallica a făcut o donație foarte generoasă Asociației Dăruiește Viața. Aceasta din urmă a fost fondată de către Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, cu scopul realizării primului spital oncologic pentru copii din țara noastră.

Înaintea concertului de la București, prin intermediul fundației proprii All Within My Hands, cei patru membri Metallica și-au reunit forțele pentru construirea spitalului oncologic pentru copii din România. Acestei cauze care a făcut valuri în România ultimilor ani, cei patru au donat suma de 250.000 de euro. Gestul a fost însoțit de un cec simbolic care a ajuns pe pagina de Facebook a proiectului Dăruiește Viața și de câteva cuvinte în limba română și engleză.

”Metallica se alătură inițiativei #NoiFacemUnSpital. Suntem cea mai mare comunitate implicată social din România. ➡️Vezi toate detaliile pe: www.daruiesteviata.ro #metallicagivesback #hardwiredtohelp #AWMH @Carmen Uscatu @Oana Gheorghiu”

Gestul celor de la Metallica a devenit viral pe Facebook, în contextul în care a trecut mai bine de un an din momentul în care a început strângerea de fonduri pentru spitalul de oncologie dedicat celor mai micuți dintre bolnavi.

„Anul trecut, în decembrie, a fost un moment în care și noi am înțeles, cred, că facem un spital. Și că acest proiect reprezintă, cumva, mai mult decât construcția în sine a unui spital – care, da! e primul spital care se face în România în ultimii 30 de ani. Dar el reprezintă un fenomen social, în care lumea, în sfârșit, și-a dat voie să spere că și în România se poate, se pot face lucruri!”, declarau în octombrie 2018 cele două inițiatoare ale proiectului. Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, co-fondatoarele Asociației Dăruiește Viață, construiesc, din donații și sponsorizări de la persoane fizice și companii, primul spital care se face în România în ultimii peste 30 de ani – un spital pentru copiii bolnavi de cancer.