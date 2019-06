Cele mai mari trupe care vor avea concerte în România în 2019

România nu e niciodată prima opțiune a marilor artiști care pleacă în turnee, dar 2019 pare să fie un an minunat pentru concerte în țara noastră.

Nu știu dacă totul se datorează festivalelor românești care au ajuns celebre și în străinătate, dar nume destul de mari la nivel internațional au hotărât să concerteze în mai multe orașe din țara noastră. Și nu doar la Untold sau Electric Castle. Ca artiști solo, ne vom putea bucura vara asta de concerte live în România ale lui Ed Sheeran sau Robbie Williams. Sau, pentru cei care preferă muzica mai veche, Tom Jones.

Totuși, niște trupe extrem de mari vor ajunge curând să concerteze la noi, unele chiar pentru prima dată.

Bon Jovi

Nu se poate să nu fi auzit măcar o dată hit-uri ca It’s My Life sau You Give Love a Bad Name și, deși poate pentru mulți acestea sunt deja prea mainstream, probabil nu te prea poți abține să nu dai din cap când le auzi.

Concertul Bon Jovi va avea loc pe 21 iulie, în Piața Constituției din București. Concertul face parte din turneul This House is not For Sale, care este și numele celui mai recent album al formației. Trupa a nu se află la primul concert în România. A mai venit o dată, în 2011, tot în Piața Constituției.

Metallica

Norocul pare să le fi surâs anul acesta iubitorilor de muzică rock, pentru că nu vor duce lipsă de concerte în România. După mai bine de 10 ani, trupa Metallica revine într-un concert la București, în cadrul turneului Worldwired. Acesta va avea loc pe 14 august, la Arena Națională.

Este poate cea mai celebră trupă de thrash metal, un subgen al muzicii heavy metal și face parte din „Big Four of Thrash”, alături de Slayer, Megadeth și Anthrax. Cei de la Slayer vor concerta și ei în România anul acesta, pentru ultima oară. Show-ul formației va avea loc pe 10 iulie, la Arenele Romane. În deschidere, vor cânta trupele Ghost și Bokassa.

Florence and The Machine

Aceasta este o formație mai nouă de indie rock, fondată în 2007, dar care a ajuns să aibă succes destul de rapid, în cea mai mare parte datorită vocii inconfundabile a solistei, Florence Welsh. Poate ți-e cunoscută și din episodul doi din sezonul opt al serialului Game of Thrones, unde ai auzit la final melodia Jenny of Oldstones, cântată chiar de formația britanică.

Formația se va afla pentru prima dată la noi în țară. Florence and The Machine va concerta în cadrul Electric Castle, ce va avea loc la castelul Bánffy din comuna Bonțida, județul Cluj. Data la care formația va susține spectacolul live va fi cea de-a treia din cadrul festivalului, 19 iulie. Pentru a putea participa va trebui să-ți cumperi bilet fie pentru întreg festivalul, fie numai pentru ziua respectivă. Partea bună e că vei mai avea acces și la alte concerte în prețul ăsta.

The Cure

Trupa britanică nu a mai susținut alte concerte în România. Aceasta s-a remarcat în anii ‘80 și este considerată pioniera stilului de rock alternativ englezesc. În ceea ce privește componența formației, aceasta a suferit destul de multe modificări, însă vocalistul este singurul care nu s-a schimbat niciodată. La începutul anilor ‘90, The Cure era printre cele mai populare trupe rock alternativ din lume.

Concertul va avea loc pe 22 iulie, în Piața Constituției. În deschiderea trupei vor cânta cei de la Editors și God is An Astronaut.

Ce alte concerte vom avea în România

Formațiile internaționale care vor urca pe scenele din România sunt destul de multe. Chiar dacă popularitatea unora e ceva mai mică decât cea a trupelor menționate mai sus, un număr impresionant de formații de succes vor mai avea concerte în România.

Thrity Seconds to Mars este și ea o trupă destul de celebră, al cărei vocalist este actoru Jared Leto. Concertul formației va avea loc tot la Electric Castle, tot pe 19 iulie. Deci vei avea ocazia să îi auzi și pe ei, și pe cei de la Florence and The Machine, în aceeași zi.

Și Bastille este o trupă destul de populară, în special datorită hit-ului Pompeii. Aceștia au mai concertat și anul trecut în România, la Summer Well. Anul acesta vor participa la Untold, în schimb, pe data de 1 august.

De menționat ar fi și câteva trupe mai mici, dar destul te populare, în special în rândul publicului mai tânăr. The Vaccines va concerta pe 19 iulie, în cadrul Electric Castle. De asemenea, The National și The 1975 vor susține concerte anul acesta la Summer Well, pe 10, respectiv 11 august.