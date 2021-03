Messi, umilit de un coleg de-al său: ”Există un trofeu pe care nu-l va cuceri niciodată!”

Messi a fost luat peste picior de colegul Ivan Rakitic. Acesta i-a transmis că există un trofeu pe care fotbalistul nu-l va cuceri niciodată.

Messi, ironizat de colegul Rakitic. Croatul vrea să răzbune ultimele eșecuri

Ivan Rakitic este la 90 de minute de o nouă finală a Cupei Spaniei – Sevilla. S-a impus cu 2-0 în partida tur cu Barcelona și speră să apere avantajul în returul de pe Camp Noua. Croatul vrea să răzbune eșecurile din ultimele două finale, când andaluzii au ratat trofeul chiar în fața Barcelonei, la care el juca la acea vreme titular, cu atât mai mult cu cât ultimul act se va juca la Sevilla.

Astfel, mijlocașul ar putea deveni primul căpitan străin care ridică acest trofeu în brațe. Sportivul și-a adăugat în colecție 4 medalii de campion în La Liga 4, Cupe ale Spaniei și un trofeu de Liga Campionilor în tricoul blaugrana. Jucătorul a glumit pe seama celebrului său coleg de la Barcelona, Leo Messi.

„Vorbeam cu Messi și i-am zis: ai câștigat tot ce se putea câștiga, ai marcat atâtea goluri, dar există un trofeu pe care nu-l vei cuceri niciodată!Leo, nu vei cuceri niciodată Europa League”, a fost replica lui Rakitic către Messi.

Cifrele lui Rakitic

Rakitic a câștigat 13 trofee în cele 6 sezoane petrecute în tricoul Barcelonei. Dintre acestea, 4 titluri, 4 Copa del Rey și o ligă a Campionilor. El a marcat în partida tur din Copa del Rey contra Barcelonei, în victoria andaluzilor cu 2-0. Croatul este anunțat rezervă în returul care se dispută astăzi pe Camp Nou, în vreme ce Messi este titular.

„Acestor băieți nu le-a dat nimeni nimic. Au muncit pentru succesul lor. Nu e o coincidență că au câștigat totul. Fiecare jucător a contribuit cu ceva pentru victorii. Am spus la Berlin înaintea finalei Champions League, când suntem împreună, nimeni nu ne poate bate”, a spus fotbalistul într-o conferință de presă.

Despre relația cu Xavi și Iniesta

„Am avut privilegiul să joc un alături de Xavi și mai multe sezoane cu Andres Iniesta, am devenit prieteni buni.. Am învățat multe de la ei și doar văzându-i și pe teren, și în afara lui am înțeles de ce sunt atât de mari fotbaliști”, a declarat Rakitic.