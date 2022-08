Meseria neaşteptată pe care Iuliana Luciu o are acum. Vedeta renunţă la televiziune?

Iuliana Luciu și-a luat fanii prin surprindere. Vedeta de la Antena 1 a considerat că este timpul potrivit pentru o reconversie profesională și și-a pus imediat planul în aplicare. Confruntându-se cu o mulțime de întrebări legate de activitatea sa profesională, artista a spus adevărul. Află ce meserie are Iuliana Luciu în prezent. Renunță bruneta la televiziune?

Iuliana Luciu pare mai împlinită ca niciodată atât pe plan financiar, cât și pe plan profesional. Deși începuturile sale nu au fost ușoare, vedeta a reușit să se ridice prin muncă și să atingă țeluri la care altădată nu s-ar fi gândit. Primul loc de muncă l-a avut pe vremea când era adolescentă.

Iuliana Luciu avea neapărat nevoie de bani pentru a-și cumpăra un telefon. Situația financiară precară din familia sa nu îi permitea, însă, să aibă parte de un astfel de bun. Prin urmare, actuala vedetă și-a luat inima în dinți și a mers la muncă pentru a-și cumpăra lucrurile dorite fără a le cere bani părinților.

Pas cu pas, vedeta de la Antena 1 a reușit să atingă țeluri importante. Frumoasa brunetă a ajuns să fie una dintre cele mai îndrăgite personalități de televiziune din țara noastră. Și se pare că are în plan să își extindă domeniul de activitate. Artista a optat pentru reconversia profesională.

Iuliana Luciu a făcut senzație la un club de noapte din Monaco. S-a întâmplat în urmă cu trei zile. Vedeta de televiziune și-a etalat toate talentele muzicale în calitate de DJ. A avut parte de un timp minunat, potrivit declarațiilor pe care le-a făcut.

Materialele care au fost publicate de către vedeta de la Antena 1 pe conturile sale de pe platformele de socializare au stârnit numeroase întrebări referitoare la cariera acesteia. Internauții au fost curioși să afle dacă frumoasa brunetă își propune să renunțe la proiectele din televiziune în favoarea celor muzicale. Răspunsul dat de Iuliana Luciu a fost cât se poate de clar.

„Am fost întrebată dacă am renunțat la televiziune. Nu am de gând să renunț la televiziune, chiar dacă munca mea de DJ este una serioasă și permanentă. Pot să mă implic cu maximă energie și bucurie în amândouă, fără probleme… Deocamdată”, a transmis Iuliana Luciu despre meseria pe care o are în prezent.