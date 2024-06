Meseria inedită a lui Jean Paler pe vremea lui Ceaușescu. Ce salariu avea: ”Lucram modele comuniste la kilogram” EXCLUSIV

Jean Paler nu a fost dintotdeauna actor. Până să ajungă un nume celebru în showbiz, el își câștiga pâine ca bijutier. Marele actor de comedie ne-a povestit, în detaliu, exclusiv pentru Playtech Știri, despre acele vremuri, când făcea mii de verighete pentru tinerii căsătoriți. Am aflat și ce salariu primea pentru această muncă extrem de migăloasă.

Jean Paler este un artist complex. A fost, mai întâi de toate, tehnician preparator metale prețioase, bijutier-gravor, apoi pictor, iar, în ultimii zeci de ani, și-a concentrat atenția pe actorie, profesie în care înregistrează și în prezent un uriaș succes la public. El ne-a vorbit despre perioada în care își câștiga banii meșterind verighete pentru tinerii căsătoriți:

Ți se dădea la mână un act, cu ăla veneai la noi, ți se lua măsura, apoi lucram verighetele în aur românesc. Pe atunci, erau modele simple, clasice. Nici nu costau mult, în jur de 400 de lei două verighete, din câte îmi amintesc. Aveam un salariu bun, la vremea aceea, de 2.700 de lei. Timp de 15 ani am fost bijutier, mi-a plăcut această meserie, dar mă atrăgea și scena, așa că m-am concentrat mai apoi pe actorie”.

”Am fost tehnician preparator metale prețioase în anii 70-80, lucram inele, cercei, brățări, lănțișoare, inele de logodnă, toate din aur și din argint. Am lucrat și mii de verighete la kilogram, modele comuniste, însă, ca să le poți obține, îți trebuia o aprobare de la Primăria de unde ți s-a eliberat certificatul de căsătorie.

În comunism, Jean Paler știa să scoată bani și din piatră seacă. Pe lângă salariul de bijutier, el mai câștiga sume frumoase și din pictură, din tablouri, pe care le vindea prin Fondul Plastic:

”Am studiat mult, am fost și la secția de pictură, am vândut tablouri cu ajutorul prietenilor mei de la Uniunea Artiștilor Plastici, ei aveau ateliere de creație și, pe lângă ei, mai strecuram și eu câteva lucrări, mai făceam un ban. Nu mi-a plăcut să stau locului”.

Au început însă și colaborările în zona artistică:

”În anii 70 -80 scriam texte pentru brigada artistică, le regizam spectacolele, așa că mai primeam un bănuț în plus. Am obținut și atestatul de actor liber profesionist și de prezentator de spectacole, am făcut și un curs de 3 ani, ca instructor de brigăzi artistice, așa că puteam să instruiesc trupele de actori amatori. Cu satira nu era însă de joacă, la vremea aceea, toate textele mele treceau mai întâi prin sindicat pe la secretarul de partid”, ne-a mai spus Jean Paler, exclusiv pentru Playtech Știri.