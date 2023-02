Jean Paler, despre peripețiile prin care a trecut pentru rolurile în travesti. Ce a pățit când a cerut pantofi de damă, roșii, mărimea 44: „A fost de pomină, ce mai!” EXCLUSIV

Actorul de comedie Jean Paler (70 de ani) a interpretat numeroase roluri în travesti, pe scena teatrului de revistă ”Constantin Tănase”, alături de regretatul Alexandru Arșinel. Însă, cu mare greutate reușeau să facă rost de ținutele de femeie, mai ales de pantofii cu toc înalt, de damă, mărimea 44. Jean Paler ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre peripețiile trăite la cizmărie, dar și la croitorie, în anii stricți ai comunismului, când totul era tabu.

Jean Paler ne-a povestit, mai întâi, despre dialogul amuzant purtat la cizmăria de cartier, unde a comandat pantofi de damă, roșii, cu toc, mărimea 44.

Dacă la cizmărie l-au trecut toate apele, până când a lămurit situația, iată că la croitorie doamna de acolo s-a arătat cu mult mai înțelegătoare sau pur și simplu s-a făcut că plouă.

„M-am dus la o croitoreasă să-mi facă rochia mov, pentru momentul artistic, dar femeia n-a avut taine. A părut că mă crede când i-am zis că rochia este pentru soră-mea bolnavă, care este foarte bătrână și nu se poate da jos din pat, că e mai plinuță și cam de înălțimea mea, că ne potrivim la mărimea hainelor. S-a uitat la mine, a zâmbit, și a zis: Desigur, cu dragă inimă!. A ieșit perfect rochia mov, pe care am asortat-o cu pantofii roșii, plus o perucă blondă. Mă dădeam cu ruj fără să mă uit în oglindă, totul era făcut ca amuzament, că doar nu jucam Shakespeare. Toate textele și pentru numerele de travesti erau scrise de mine, am scris și peste 200 de bancuri, în cei 40 și ceva de ani de activitate artistică. Poate că le voi aduna într-o carte sub semnătura mea”, ni s-a mai confesat Jean Paler.