Meseria care îl poate face milionar pe Bănel Nicoliţă. Aşa ar putea scăpa de datorii şi de munca grea din America

Dumitru Dragomir ar fi găsit soluția perfectă pentru a rezolva problemele financiare ale lui Bănel Nicoliță. Ce meserie ar putea face fostul stelist și ce legătura ar avea Gigi Becali în toată ecuația.

În ultima perioadă au apărut informații în presă conform cărora Bănel Nicoliță ar fi plecat în străinătate pentru a face rost de bani pentru a plăti datoriile pe care fostul stelist le-a avea la cămătari.

Deși fostul fotbalist a declarat în exclusivitate pentru Fanatik că aceste zvonuri nu sunt adevărate, Mitică Dragomir intervine asupra subiectului care ține România pe jar de câteva săptămâni.

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal din România este de părere că Bănel Nicoliță ar fi putut apela la patronul FCSB Gigi Becali pentru a scăpa de datorii și a avea mai mulți bani. Mai mult de atât, Dumitru Dragomir a făcut o glumă referindu-se la fostul stelist, spunând că acesta ar fi câștigat o avere dacă s-ar fi făcut preot.

Totul a fost spus în spirit de glumă, „Mitică de la Ligă” făcând referire la pioșenia lui Gigi Becali, cunoscut pentru cât de generos este latifundiarul din Pipera cu oamenii bisericii. Pe de altă parte, fostul șef de la LPF a declarat că nu l-ar putea angaja pe Bănel Nicoliță în domeniul contrucțiilor, fiind vorba de o muncă fizică extrem de solicitantă.

Sătul de speculațiile apărute recent în presă, fostul fotbalist de la FCSB a declarat că nu are datorii la cămătari și că atât el cât și familia lui sunt în siguranță. Bănel Nicoliță a recunoscut că a plecat să muncească în străinătate.

„Într-adevăr, sunt plecat din țară, dar am văzut ce ați scris și ce a apărut apoi în toate ziarele. Nu vreau să mai fiu subiect de discuție în presă, iar aceasta este ultima mea declarație. Vreau să știe toată lumea că eu sunt bine, familia mea e bine și nu am probleme, nici datorii. De asemenea, vreau să se știe că nu am nevoie de nimic de la nimeni.” a declarat Bănel Niculiță pentru cei de la Fanatik.