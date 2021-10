Fratele lui Bănel Nicoliță rupe tăcerea. De ce ar fi plecat din țară, de fapt: ”Primarul din Făurei râde de el”

Bănel Nicoliță a plecat din țară, însă nu este foarte clar motivul plecării sale. El ar fi fost nevoit să fugă din țară după ce şi-a pierdut toată averea şi s-a împrumutat la cămătari cu 100.000 de euro.

Stelian Nicoliță, fratele lui Bănel, a spus însă că se amuză de tot ce citește în ziarele din țară și că fostul internațional stelist este plecat din țară, undeva unde joacă fotbal și antrenează și o echipă de copii, fără a spune însă unde.

De asemenea, primarul orașului Făurei, Ionel Voinea, nu a negat faptul că Bănel Nicoliță a băgat bani la CS Făurei, dar consideră că suma vehiculată de presă este prea mare. Ion Voinea, primarul din Făurei pentru Telekom Sport, a râs când a fost întrebat de Bănel.

”Nu mai pot să dorm de când am aflat că a plecat Bănel din ţară (ironic). Haideţi să lămurim această problemă. Noi am avut o colaborare, am fost parteneri cu el în acest proiect sportiv (n.r. – la CS Făurei, echipă de liga a 3-a). Ce probleme financiare are Bănel Nicoliţă, dacă le are, nu e treaba mea.

Eu vă pot spune doar că Primăria, prin Consiliul Local, a susţinut şi continuă să suţină echipa de fotbal. Suma pe care noi o dăm de la promovarea în divizia C, pe fiecare sezon, e de două miliarde de lei vechi. Noi suntem, practic, cei mai puternici susţinători, din punct de vedere financiar. Pentru că m-aţi întrebat de Bănel Nicoliţă, nu ştiu absolut nimic de ceea ce s-a scris în presă până acum.”, a spus acesta.