Mesajul trist al lui Florin Piersic, de sărbători: „Nu cred că mai am timp”

În prag de Crăciun, Dan Negru a realizat un interviu incredibil cu Florin Piersic. Regele Audiențelor de la Antena 1 și marele actor al României au realizat un proiect minunat, în care celebrul „Mărgelatu” a povestit peripețiile sale din anii tinereții, precum și unele dintre cele mai frumoase amintiri din cei 85 de ani de viață pe care-i posedă. De ce s-a filmat totul la Dubai.

O legendă. Un maestru. Un artist. Un om. Florin Piersic este unul dintre cei mai mari actori și povestitori din România, una dintre puținele legende vii ale țării noastre. În Ajun de Crăciun, Antena 3 va difuza un interviu incredibil pe care Mărgelatu’ a reușit să i-l acorde prezentatorului TV Dan Negru.

Interviul a fost realizat la Dubai, în inima Emiratelor Arabe Unite, motivul fiind unul extrem de simplu. Această destinație este una dintre cele puține pe care marele actor Florin Piersic nu reușise să le bifeze, până acum.

Este apreciat de zeci de milioane de români din toate colțurile țării și are o carieră incredibilă în cinematografie. Cu toate acestea, vârsta înaintată l-a făcut nostalgic pe Florin Piersic.

În timpul interviului cu Dan Negru, marele actor le adresează o rugăminte celor din echipa de filmare, să nu taie din interviu, motivul fiind unul înduioșător.

„N-o să-ţi placă ce spun şi sper să nu tăiaţi la montaj din interviu. Nu cred că o să mai am timp să mă întâlnesc cu dumnealor.”, a declarat Florin Piersic, conform celor de la Pagina de Media .

La începutul lunii noiembrie, Dan Negru explica, pe pagina sa oficială de Facebook, motivul pentru care el și Florin Piersic urmau să plece în Dubai, pentru a filma emisiunea lor anuală de Sărbători.

„Sunt vreo 10 ani de când Crăciunul îl fac cu Florin Piersic, la televizor. Anul ăsta filmarea de Crăciun o facem în…Dubai. În premieră, cu o echipă de productie/filmare etc de acolo. În Decembrie, o să fie mai ieftin să stai in Dubai decat să plătești o factură de întreținere in România.”, scria Dan Negru pe rețelele sociale, acum o lună de zile.