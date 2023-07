Boala cruntă cu care a fost diagnosticată Oana Lis. A făcut deja o operație

Oana Lis trece prin una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Cu un soț acasă foarte bolnav, asupra ei s-a abătut un nou necaz. Din păcate, a fost diagnosticată cu o boală cruntă și a fost deja supusă unei intervenții chirurgicale. Iată ce diagnostic a primit soția fostului edil al Capitalei.

Momente cumplite pentru soția lui Viorel Lis. Aceasta a fost diagnosticată cu o boală cruntă, care a făcut-o să conștientizeze cât de fragilă poate fi viața.

În vârstă de 44 de ani, vedeta are grijă de o perioadă bună de timp de soțul ei, căruia îi este sprijin 24 de ore din 24. Și se pare că problemele și stresul au depășit-o, afectându-i grav sănătatea.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Oana Lis a dezvăluit că a fost diagnosticată cu o formă de cancer de piele. Ba mai mult, a spus că a fost supusă deja unei intervenții chirurgicale și este în plin proces de recuperare.

„Doar persoanele apropiate au știut. Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Practic nu aveam niciun simptom.

Am zis să îmi fac și eu analizele și am luat-o așa de la ginecolog, dermatolog. Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele”, a povestit Oana Lis, în emisiunea La Măruță.