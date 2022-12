Mesajul transmis de Dana Budeanu la final de 2022. Ce a putut spune despre Marcel Ciolacu: „Nu cred că politicienii sunt geniali”

Dana Budeanu le-a transmis un mesaj important românilor la final de an 2022. Criticul de modă și-a exprimat părerile politice, în dulcele-i stil caracteristic. Făcând satiră socială, așa cum ne-a obișnuit până acum, creatorea Verdictului Politic a făcut anumite prognosticuri pentru anul care vine.

Ce mesaj a transmis Dana Budeanu la sfârșitul anului 2022

În prag de Anul Nou, Dana Budeanu le-a transmis un mesaj important românilor. Potrivit Știri pe Surse, controversatul designer ar fi făcut anumite prognosticuri politice pentru următoarele 12 luni. Ce mesaj i-a transmis președintelui PSD Marcel Ciolacu.

„Intrăm cu pași repezi în Noul An destinat să ne aducă atâtea surprize. 2023 va fi anul în care Ciolacu are două opțiuni: fie va deveni un lider politic de anvergură capabil să schimbe în bine România, fie va fi dărâmat de pe soclul PSD de „prietenii” care se gudură pe lânga el. Ambele opțiuni sunt în mâinile sale și ale serviciilor secrete care conduc această țară la fel ca peste tot pe glob. Dar la fel ca peste tot pe glob, subordonarea există și se respectă între cei alesi de popor si cei numiti, ca să nu repetăm istoria demisiei finului la rugămintea nașului. Ceea ce se va întâmpla ține doar de inteligența și negocierea dintre ei, dar important este ca la final România să fie pe plus și să nu mai experimenteze valul de trotinetari roboți care ne-au terminat psihic sub pandemie. Ciolacu nu este un personaj cult, cu mari diplome universitare si ambitii de intelectual pedant. În același timp, nu trebuie să uităm că România este țara în care Cîțu are diploma de pe la facultăți americane (terminate în timpul liber, când nu era matol și rocker) trecând in ochii unor trotinetari gojizati drept economist. Așa că să respiram adânc o gura de aer și să ne mai revenim cu universitățile și marii culți din România.”, a declarat vedeta.

„Pe nimeni din afară nu interesează soarta acestei țări”

Criticul Dana Budeanu susține că „salvarea României” ar trebui să vină din interiorul instituțiilor statului, fără să depindă, de ajutorul celor din Uniunea Europeană.

„Anul 2023 va fi anul in care Ciolacu se va aseza la masa cu cine trebuie sa se aseze, alaturi de presedintele Romaniei, si vor decide traseul pe care trebuie sa il urmeze aceasta tara. In 2022, am raspuns la intrebarea cine conduce Romania: Ciolacu.

Acum trei zile, creionul neascutit a lui Danut a incercat nefericit, fix ca in interviul la care Ciolacu nu avea de ce sa mearga, sa-l avertizeze pe seful PSD. De ce?

Pentru ca e singurul pericol in stoparea ingroparii Romaniei. De ce? Pentru ca PSD este la 41% (nu cum va mint toti) si va da seful serviciilor secrete, adica pe taticul lui Danut.

Cred ca s-au lamurit cu totii ca pe nimeni din afara nu intereseaza soarta aceastei tari si salvarea vine doar din interior, intotdeauna si negresit.

Asa ca fie au inteligenta sa negocieze si sa seteze totul pentru viitor, fie vom incepe iarasi noile mascarade destinate sa ne aduca niste neterminati la conducere, care sa mai vanda ce mai e de vandut si sa mai dea o palma batranilor pe care nu i-au palmuit data trecuta.

Pentru ca la sfarsitul zilei sa plece cu ghiozdanul acasa pe trotinete asteptand ordinele de seara despre pijamaua in care sa doarma.”, a completat Dana Budeanu.