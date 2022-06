Mesajul șocant primit de Adela Popescu. Are legătură cu PRO TV

Mesajul șocant primit de Adela Popescu. Are legătură cu emisiunea pe care o prezintă la Pro TV. Se pare că nu toată lumea o place pe soția prezentatorului Radu Vâlcan, întrucât primește adesea critici din partea urmăritorilor săi în ce privește aparițiile la emisiunea „Vorbește lumea”.

Mesajul șocant primit de Adela Popescu

Adela Popescu a primit critici pentru aparițiile în emisiunea „Vorbește lumea”, show-ul realizat alături de Bogdan Ciudoiu și Shurubel. Iată ce mesaj a primit acesta.

„Adela, îmi pare rău să-ți spun, dar să știi că ești foarte frumoasă, poate și deșteaptă, nu știu, să știi că emisiunea pe care o moderezi nu o urmăresc, motivul principal fiind tu. Există o contradicție între ceea ce ești și ceea ce vrei să pari”, este mesajul primit de vedetă de la urmăritor de pe Instagram, după ce a distribuit o serie de imagini de la filmările de la Pro TV.

Adela Popescu a participat la petrecerea de botez a fiului Andreei Ibacka și al lui Cabral. Ea a ales să poarte un sacou destul de larg, o pereche pantaloni scurți cu sclipici și o bluză simplă, de culoare albă. Dar fanii din mediul online au criticat-o vehement pentru ţinuta aleasă.

Cum le-a răspuns Adela Popescu criticilor

Adela Popescu le-a răspuns fanilor care au criticat-o.

„Ca să vedeți că aveam ceva pe sub sacou.”, scria Adela Popescu în mediul online.

Pe de altă parte, soția lui Radu Vâlcan a mărturisit că se simte norocoasă pentru meseria sa, precum și pentru satisfacția pe care o simte când apare pe ecran:

„Mă uit cu foarte mare drag la fotografiile pe care le-am postat acum. Mi se pare noroc chior să pot să mai simt, încă atât de tare, că sunt extrem de norocoasă să fac ceea ce fac. Sunt dese momentele când mintea îmi fuge departe și sunt absentă, superficială, blazată, dar și mai dese cele în care sunt fericită și recunoscătoare pentru cea mai frumoasă meserie, cel mai frumos loc, cea mai minunată echipă. E amazing ceea ce trăim! Să nu uităm, colegi, să nu uităm!”, a scris Adela Popescu, pe contul personal de Instagram.

Adela Popescu este căsătorită cu Radu Vâlcan, iar împreună au trei copii. Mezinul, Adrian, va împlini un an chiar luna viitoare, pe 11 iulie. Copilul mijloci, Andrei, are trei ani, iar fiul cel mare, Alexandru, are șase ani. Deși cei doi au o căsnicie de lungă durată, Adela Popescu mărturisea că viața cu trei copii nu este una ușoară, cei doi având tot mai puțin timp să petreacă ca și cuplu.