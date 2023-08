Mesajul sfâșietor transmis de copiii celor doi soți morți în tragedia de la Crevedia: ”Părinții mei”

O serie de explozii puternice au zguduit sâmbătă seara liniștea localității Crevedia din județul Dâmbovița, lăsând în urmă scene devastatoare. Doi oameni și-au pierdut viața, iar alți 58 au suferit răni grave în cadrul evenimentului tragic care a avut loc la o stație GPL, de pe DN 1A. În urmă cu puțin timp, unul dintre copii celor doua persoane moarte, soț și soție, a transmis un mesaj cu puternic impact emoțional pe Facebook.

În urma exploziilor repetate de la Crevedia, 58 de persoane au fost rănite, iar alte două au decedat. Printre răniți se numără nu mai puțin de 39 de pompieri curajoși care au intervenit pentru a stinge incendiul izbucnit în urma exploziilor, la care se adaugă polițiști și pompieri.

Cinci dintre victimele cu arsuri grave au fost transportate cu avioane militare de tipul C-27 J Spartan în Germania și Austria, urmând a fi efectuate și alte zboruri către Italia.

Din păcate, țara noastră nu dispune de suficiente locuri pentru Marii Arși, iar spre deosebire de tragedia de la Colectiv, de data aceasta, autoritățile au rezolvat mai rapid transferul victimelor în alte țări.

Legat de noxele rămase în zonă, în urma exploziilor, ministrul Sănătății susține că acestea sunt reduse în momentul de față. Cu toate acestea, ministrul a menționat că oamenii care se confruntă cu probleme de respirație, ar trebui monitorizați, pentru a descoperi dacă nu au avut loc intoxicații.

Din păcate, pe lângă persoanele grav rănite în explozie, au existat și doi morți, soț și soție. Se pare că o femeie a suferit arsuri pe 95% din suprafața corpului, iar soțul său, văzând-o în acest stadiu, a făcut infarct și a murit pe loc.

La câteva ore distanță după tragedie, băiatul celor doi oameni, a transmis un mesaj extrem de dureros pe Facebook, acolo unde a etichetat-o și pe sora sa. Cei doi nu-și pot reveni din șocul acestei nenorociri, în urma căreia și-au pierdut prematur ambii părinții.

Din păcate, cei doi soți se aflau în casă în momentul tragediei, iar focul a cuprins-o aproape în întregime pe femeie. Ulterior, victima a fost internată la Spitalul de Urgență Floreasca, acolo unde a fost operată și admisă în centrul de arși, cu 99% arsură, instabilă hemodinamic de la sosire. La scurt timp, a fost declarat decesul acesteia, care l-a urmat pe cel al soțului, decedat din cauza infarctului suferit.

Sorin a împărtășit povestea cutremurătoare a mamei sale, dezvăluind că ea a fost prinsă în infernul exploziei care a avut loc chiar în curtea lor. Femeia a suferit arsuri atât de grave încât acestea au acoperit 96% din suprafața corpului său fragil. Cu o voință de fier, a reușit să se deplaseze pe propriile picioare până la ambulanță pentru a cere ajutorul necesar. Cu toate acestea, rănile erau prea severe, iar eforturile medicilor au fost în zadar. Deși a fost operată de urgență, organismul femeii nu a mai rezistat.

Tragedia a avut un impact devastator asupra întregii familii. Sorin a povestit că a recunoscut-o pe mama sa după ochi, singurul element neafectat de arsuri, întrucât figura ei nu mai era recunoscută. Durerea a fost atât de copleșitoare la vederea femeii, încât tatăl lui Sorin, văzând stadiul în care se afla soția sa, a suferit un infarct și a murit pe loc.

”Mama era acasă, a sunat-o pe sora mea și i-a spus că plutește gaz toată curtea, așa ca apa. Sora mea i-a spus să se ducă în casă, nu a mai apucat să ajungă până la ușă că atunci a avut loc explozia. A ars în proporție de 96%.

S-a ridicat de jos de unde a aruncat-o și a venit sigură pe picioarele ei până la ambulanță. Am luat-o repede cu mașina, nu am putut să o iau pe drum pentru că domnii polițiști blocaseră traficul. Am luat-o pe câmp, pe câmp am dat de un vecin ars și el în proporție de 90%. M-am întâlnit cu tata, mi-a zis că nu știe de mama nimic. Am început să o căutăm prin casă nu era.

Am ajuns la colț, tata deja ajunsese înaintea mea, a văzut-o pe targă, jos acolo, arsă și a căzut și el lângă ea. Am venit de pe câmp, am văzut ambulanța aici, un bărbat care resuscitat, în stop cardiorespirator. Nu m-a interesat să văd cine e pentru că în primul rând, îmi căutam mama, nicidecum pe tata și am căutat pe la ambulanțe până când am găsit-o pe mama, de nerecunoscut. Am recunoscut-o după ochi, atât. Nu mai avea figură”, a declarat Sorin, în exclusivitate, la România TV.