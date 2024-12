Mesajul scurt transmis de Călin Georgescu în ziua alegerilor parlamentare: “Am votat pentru ca binele să învingă răul”

Ziua de 1 Decembrie a adus nu doar sărbătorirea Zilei Naționale a României, ci și un moment esențial pentru democrația țării: alegerile parlamentare. În acest context, Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale, a votat alături de soția sa la o secție din Mogoșoaia, județul Ilfov. Printr-un mesaj emoționant, Georgescu a subliniat valorile pe care le consideră esențiale pentru viitorul României.

După exercitarea dreptului său de vot, Georgescu a declarat că acest scrutin reprezintă o oportunitate pentru români de a decide un parcurs clar pentru țară.

„La mulţi ani, România! Astăzi am votat pentru ca binele să învingă răul, am votat pentru pace, nu pentru război, am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală dedicată total neamului românesc. Am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România”, a transmis el.