Mesajul Ronei Hartner cu puțin timp înainte să moară. I l-a trimis surorii ei, e tulburător

Se împlinesc patru luni de la moartea îndrăgitei artiste Rona Hartner. Din păcate, întreaga familie încă suferă, aducându-și constant aminte de ceea ce a reprezentant artista pentru ei. Recent, Rinda, sora artistei, a dezvăluit și care a fost mesajul Ronei Hartner cu puțin timp înainte să moară. Citește mai departe și află despre aceste dezvăluiri emoționante.

După o lungă perioadă de luptă cu o boală nemiloasă, pe care de altfel credea că a învins-o, îndrăgita Rona Hartner avea să înceteze din viață, departe de România, într-un spital din Franța. Coincidență, sau nu, artista avea să fie readusă în România și înmormântată pe 1 Decembrie 2023, la Cimitirul Bellu Catolic din București.

Au trecut deja 4 luni fără Rona Hartner, iar familia încă suferă și-i simte lipsa. De la momentul aflării despre decesul artistei, anunțat de sora acesteia, Rinda, s-a tot scris despre viața personală, despre cariera acesteia, dar și despre ce a făcut Rona Hartner în ultimele momente din viață. Artista se stingea din viață pe 23 noiembrie 2023, iar Rinda avea să povestească despre aceste ultime momente:

„După ce au venit cadrele medicale să schimbe medicamentele, eu am mers să iau o cafea și m-am întors la ea.

Apoi, am stat de vorba și, la un moment dat, am văzut, deodată, că i s-a luminat fața și a zâmbit cu zâmbetul ei pe care îl avea tot timpul. Am întrebat-o pe cine vede. Atunci a și plecat. Rona era foarte credincioasă. Cred că probabil și tata era acolo, dar cred că l-a văzut pe Iisus.

Nu susțin în locul ei, dar avea un zâmbet și s-a luminat toată la față. Fața ei era liniștită, a plecat cu zâmbetul pe buze.”, a povestit Rinda, sora regretatei artiste.