Mesajul lui Ianis Hagi înainte de România – Malta: „Nu avem altă opțiune!” VIDEO

Ianis Hagi este încrezător în șansele de calificare ale României la Euro 2020 și își propune să ajute echipa să câștige meciurile care au mai rămas de disputat în grupa F. Reprezentativa României joacă duminică împotriva Maltei, la Ploiești, de la ora 19:00.

Ianis Hagi, înainte de România – Malta

„Avem un singur gând, acela de a câştiga meciul cu Malta. Nu avem altă opţiune! Suntem la mâna noastră. Vrem să câştigăm meciurile cu echipele cu care suntem în competiţie, iar atunci ne vom atinge obiectivul, calificarea la EURO 2020. Este un schimb de generaţii, dar cred că acest mixt este pe un drum bun. Normal că trebuie să câştigăm următoarele meciuri ca să ne calificăm, dar eu cred că sunt lucruri pozitive la fiecare acţiune”, a declarat Ianis Hagi la conferința de presă organizată înainte de partida România – Malta.



Mijlocașul ofensiv de 20 de ani a vorbit și despre atmosfera de la Genk, echipa lui de club. Fiul regelui este nerăbdător să joace în grupele Champions League.

„Mă simt bine, simt că toată lumea din club are încredere în mine, m-am adaptat bine, ştiam ce mă aştept acolo când o să merg, am mai avut o experienţă când am plecat în Italia, mi-a fost mai uşor de data aceasta, sunt mult mai matur şi colegii şi staff-ul tehnic m-au ajutat foarte mult să mă adaptez.

Suntem şi mulţi tineri, se aseamănă grupul cu ce era la Viitorul, deci suntem un grup foarte tânăr. În legătură cu Champions League, va fi ceva extraordinar. Chiar dacă mi-am dorit să joc împotriva lui Răzvan, poate pe viitor voi avea şansa să jucăm unul împotriva celuilalt sau, de ce nu, împreună în competiţia asta”, a spus fotbalistul lui Genk.

Ianis Hagi a fost introdus pe teren în minutul 63 al partidei cu Spania, terminată cu victoria ibericilor, scor 2-1. Tânărul jucător a adus prospețime și viziune în jocul naționalei, care putea egala Spania pe final de meci.