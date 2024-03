Mesajul lui Horia Brenciu pentru Nosfe și Mădălina Crețan, înainte de moartea artistului. Ce le-a spus vedeta Pro TV VIDEO EXCLUSIV

Ce le-a spus Horia Brenciu lui Nosfe și Mădălinei Crețan, înainte de moartea artistului. În cadrul interviurilor Playtalk cu Rebeka Pascu, Mădălina Crețan a dezvăluit ce sfat au primit de la artist, cu privire la familia lor. De nu l-au luat în calcul cei doi soți.

Nosfe a plecat din această lume în mod fulgetător și a lăsat în urmă multă suferință. Nimeni nu se aștepta că artistul se va stinge atât de devreme și nu erau semne care să îi facă pe cei dragi să observe că celebrul rapper nu se simte bine.

Soția lui, Mădălina Crețan, este una dintre cei care îi simt lipsa în orice moment. A fost nevoită să ia totul de la 0 când a pierdut cel mai important om din viața ei și să învețe să țină loc și de mamă și de tată pentru Iris, fetița lor pe care o divinizau.

Văduva lui Nosferatu a dezvăluit că ei nu și-au dorit niciodată un al doilea copil. Chiar dacă toți cei din jur au pus presiune pe ei, nu au ascultat de nimeni și și-au văzut de familia lor, pe care au format-o exact așa cum și-au dorit.

Printre cei care i-au sfătuit să devină părinți pentru a doua oară se numără și Horia Brenciu. Artistul le-a mărturisit că au un copil frumos și că ar fi mare păcat dacă nu ar mai aduce pe lume un urmaș, însă ei nici nu s-au gândit să ia în calcul această variantă, pentru că știau ce își doresc de la viață.

Mădălina Crețan a explicat clar de ce ea și Nosfe nu și-au dorit un al doilea copil. Principalul motiv pentru care au luat această decizie a fost fiica lor, căreia au vrut să îi acorde toată atenția și iubirea de care au dispus, fără a mai fi nevoiți să le împartă.

Se temeau că, în cazul în care vor mai avea un copil, nu vor putea să gestioneze cum trebuie relația cu amândoi și ar ajunge să își reproșeze că nu sunt suficient de buni. Iris era foarte apropiată de ei, motiv pentru care au luat o decizie la care nu au mai putut să renunțe niciodată.

„Noi nu am vrut să facem al doilea copil din două motive foarte mari și importante, care pentru noi au contat mai mult decât orice altceva: primul, în momentul în care s-a născut Iris, pentru noi, tot Universul acesta mare s-a adunat în ea și atât de disperați am fost să o iubim, încât am simțit constant că, dacă ar mai exista un copil, am suferi.

Am suferi că nu i-am mai putea acorda atât de mult timp ei, că ar trebui să îl împărțim. Și ea a fost foarte lipită de noi, Iris era geloasă când noi doi ne îmbrățișam și ne pupam și nu o luam și pe ea”, a explicat vedeta.