Mesajul lui Cătălin Scărlătescu pentru Zanni, înainte de finala Survivor. Ce i-a spus juratul de la Antena 1 (exclusiv)

Zanni este ultimul ”veteran” al emisiunii Survivor România 2021, de la Kanal D. După eliminarea Elenei Marin, fosta lui colegă de echipă, Zanni a devenit oficial cel mai longeviv concurent din competiție.

Cătălin Scărlătescu și-a amintit însă de Zanni, care și-a încercat șansele și în bucătărie.

“Băiatul acela cu atâtea tatuaje nu a trecut neobservat. Nu mai reţin ce a gătit, fiindcă uneori mi se întâmplă să nu-mi amintesc nici ce am gătit eu cu două zile înainte. Dar dacă ce s-a aflat în farfuria lui nu l-a propulsat în finala emisiunii noastre, înseamnă că are un cu totul alt talent. Fiecare dintre noi are propriul talent. Sper să fie mult mai norocos, de data asta!”, a spus, pentru impact.ro Cătălin Scărlătescu.