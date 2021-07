Eliminare așteptată la Survivor România înainte de marea finală. Cine sunt cei 3 concurenți care se bat pentru 50.000 de euro

Sâmbătă, 10 iulie 2021, are loc marea finală la Survivor România 2021, iar la ultima semifinală lupta a fost dură, după partidele din a doua semifinală. Lupta în ultimul act va fi pentru o miză uriașă, 50.000 de euro.

Eliminare așteptată la Survivor România înainte de finală

În această semifinală lupta s-a dat între cei patru concurenți rămași în concurs: Maria, Marius, Zanni și Andrei. Cei care s-au salvat, în urma jocurilor de imunitate, sunt Andrei și Marius. Andrei a câștigat primul joc de imunitate, iar Marius Crăciun cel de-al doilea joc de imunitate. Zanni și Maria au intrat la votul publicului, la fel ca în prima semifinală. Acolo, Elena Marin a fost eliminată.

”Ma bucur ca mi-am asigurat locul in top 3. Sunt foarte fericit, chiar daca atunci când am intrat nu aveam o stare așa de buna”, a declarat Andrei, primul câștigător al jocului serii. ”Ma bucur ca am reusit sa ma salvez pentru urmatoarea zi de joc”, a zis și Marius Crăciun.

Zanni și Maria, la poli opuși: ‘Mi-e rușine să vorbesc’

În această seară, Zanni nu a reușit să aducă niciun punct în a doua semifinală, în confruntările de pe teren, iar Maria a adus trei puncte. ”În pericol de eliminare sunt Zanni și Maria. Vom cunoaște finalistul competiției Survivor România 2021”, a zis și Daniel Pavel.

Faimosul a fost aproape să câștige primul joc de imunitate, dar apoi a cedat nervos la a doua probă a serii, câștigată de Marius: ”Am palpitații, mă simt că am pierdut fix în zilele în care trebuia sa fiu cel mai bun, nu am reușit să mă salvez, mi-e rușine, eu nu sunt sportiv în viața personală. Am senzația că e sfârșitul Lumii, mi-am pierdut concentrarea. Sunt și recunoscător că sunt cel mai vechi din competiție, sunt și sănătos, inclusiv la cap, sunt ultimul din echipa mea, le sunt recunoscător și celor de acasă.

Fiecare consiliu este greu, știu că cei de acasă sunt cu mine, ei mi-au dat încredere, mă lupt cu Marius și Andrei, pe ei vreau să îi nimicesc, sunt niște sportivi foarte talentați. Promit să îmi dau ultima suflare pe traseu, să le dau Războinicilor de furcă. Nu pot să fiu cel mai bun fără să fiu susținut de echipă sau de oamenii de acasă. Am nevoie de putere pentru că simt că îmi cade cerul în cap când văd că nu pot să mă salvez singur, mi-e rușine și să vorbesc”, a zis Zanni înainte de verdictul lui Daniel Pavel.

”Cu emoție, ca de fiecare dată, mult a fost și sunt mândră că sunt ultima Războinică, mă bucur că am reușit să aduc punctele pe care le-am adus, să fiu pe aceste trasee. Sunt bucuroasă că am ajuns până aici, îmi doresc să ajung mai departe, vreau să le mulțumesc celor de acasă, am făcut ce am putut”, a zis și Maria, înainte de STOP VOT.

Iar votul publicului a fost unul așteptat, la fel ca în ultimele luni. Zanni a ieșit favorit, iar Maria Chițu este ultima persoană care este eliminată înainte de finala Survivor România. Faimosul se va duela sâmbătă seară cu Marius Crăciun și Andrei Dascălu pentru marele premiu de la Kanal D.