Mesajul lui Cătălin Scărlătescu pentru Narcisa Birjaru, câștigătoarea Chefi la cuțite 2021. A emoționat pe toată lumea

Narcisa Birjaru este prima femeie care a câștigat Chefi la Cuțite. Tânăra a avut o reacție surprinzătoare, pentru că nu se aștepta să câștige marele premiu.

Cătălin Scărlătescu i-a fost mentor Narcisei. Tânăra a declarat încă din audiții că preferatul ei este Chef Cătălin, iar când a văzut că a luat trei cuțite i-a mărturisit pentru prima oară dragostea.

„Te iubesc, chef Cătălin”, a spus tânăra când a primit trei cuțite în audții. Iată că acum Narcisa l-a făcut mândru pe bucătarul ei preferat.

A câștigat Chefi la Cuțite sezonul 9 și este prima femeie care ia marele premiu din istoria show-ului.

A fost o finală cu multe emoții și trăiri. Cătălin Amarandei de la albastru, Elena Matei de la verzi și Narcisa Birjaru de la echipa mov au gătit un meniu a la carte pentru jurați.

Ei au gătit trei feluri de mâncare: antreu, fel principal și desert. Se pare că desertul Narcisei i-a dat pe spate pe jurați, la fel cum a făcut-o și felul principal: un mușchi de vită cu sparanghel, sos și elemente de cartof dulce.

A țipat, a sărit, a plâns și i-a mărturisit din nou lui Chef Cătălin că îl iubește. Când a auzit că a câștigat finala, Narcisa Birjaru s-a declarat șocantă.

Chef Scărlătescu a ținut să precizeze câteva aspecte despre Narcisa, având în vedere că mulți au subestimat-o din cauza etniei sale.

El a felicitat-o și a spus că este tare mândru de ea, mai ales că este foarte muncitoare și învață foarte repede.

„Sezonul 9 mi-a depãsit toate asteptãrile. Pentru prima datã în istoria @chefilacutite o femeie a reusit sã obtinã trofeul! Bravo, Narcisa! Te felicit!

În Narcisa am simtit cea mai mare luptã de-a lungul sezonului. Am simtit cã ar face orice ca sã învete mai mult, sã se autodepãseascã, sã câstige. Este un om care a muncit extrem de mult ca sã ajungã aici, un om care nu are multã încredere în fortele proprii, dar un om care dã un gust fabulos mâncãrii.

Narcisa, te-ai nãscut sã gãtesti! Sã nu lasi pe nimeni sã îti ia asta”, a scris Cătălin Scărlătescu pe Instagram.