Mesajul jenant pe care BCR l-a trimis clienților români pe 1 ianuarie. Mulți se vor revolta după decizia austriecilor

La final de an 2022, rata inflației urca vertiginos spre 17 procente. Predicțiile analiștilor din piață, din păcate, se adevereau, după ce luna noiembrie înregistra o nouă creștere de până la 16,8%. Cei mai afectați de aceste creșteri au fost clienții băncilor comerciale din România, și asta datorită creșterii ROBOR și, ulterior, a indicelui IRCC. Astăzi, la început de 2023, asistăm la mesaje din partea băncilor, precum cel pe care BCR l-a trimis clienților români pe 1 ianuarie. Este vorba din păcate, de creșterea ratelor la creditele oferite de bancă. Este clar că mulți se vor revolta după decizia austriecilor, dar motivul, îl explicăm în cele ce urmează.

Început de an prost pentru românii cu credite!

Odată cu apariția indicelui IRCC, și datorită fluctuațiilor de creștere rapidă a ROBOR, mulți români își transferau creditele din bănci de la o dobândă fixă, calculată prin intermediul ROBOR, la una flexibilă, calculată prin indicele IRCC, acesta din urmă fiind considerat a fi mai competitiv la acel moment. Creditele acordate de bănci și calculate astfel, aparent, aveau o mai mare credibilitate, în contextul în care indicele ROBOR la trei luni (luat în calcul de majoritatea creditorilor bancari), a crescut.

Pe final de an, între 16 și 30 decembrie 2022 (ultima zi de listare), indicele ROBOR la trei luni a avut o perioadă de valori constante. Așa se face că, pe data de 16 decembrie ROBOR-ul era la 7.63%, și menținut așa cinci zile, ulterior, din 27 decembrie avea să scadă, ca la final de an, pe 30 decembrie, să fie la 7,57%. Am putea spune că acum, indicele a devenit competitiv și atractiv, dar aparențele pot fi înșelătoare, și avem cel mai bun exemplu, IRCC.

Dacă în prima parte a anului IRCC nu dădea semne de modificări considerabile, așa cum scriam în cel puțin trei ocazii, IRCC a devenit inamicul numărul 1 al românilor cu credite. Mulți dintre creditați, speriați de creșterile masive la ROBOR, luau decizia de a trece pe calculul ratelor prin IRCC. Numai că, măsura a fost una aproape la fel de devastatoare, ca și contrapartida, ROBOR-ul.

Mesajul jenant pe care BCR l-a trimis clienților români pe 1 ianuarie

Așa cum scriam prima dată aici, în septembrie BNR anunța creșterea IRCC de la 2,65 la 4,08%, o creștere de 1,43%, într-un interval extrem de scurt. Ba mai mult de-atât, predicțiile analiștilor spuneau că anul 2023 va aduce o majorare galopantă a acestui indice de calcul.

Lucru care, din păcate, se adeverește, având în vedere mesajul jenant pe care BCR l-a trimis clienților români pe 1 ianuarie. Clienții băncii, cu credite ipotecare, au primit chiar din prima zi a anului mesajul că rata creditelor deținute la această bancă va crește „ca urmare a modificării indicelui IRCC”.

Culmea ironiei, dacă vreți, este că anunțul pe rețelele de socializare, referitor la aceste modificări anunțate de BCR, le dădea fosta candidată la Președenție în 2019, Ramona Ioana Bruynseels, căsătorită cu Dominic Bruynseels, fostul președinte al băncii First Bank:

„În stil austriac! Îmi scriu clienți ai BCR, că azi, 1 ianuarie, duminică, început de an, primesc mesaje prin care li se comunică mărirea ratelor de credit. Am rămas mască. Câtă lipsă de respect și empatie să ai să comunici așa ceva azi și, mai ales, în acest fel atât de…steril(sau ar trebui să spun steril?)? (…) Dragii mei, cei care ați ajuns la capătul puterilor și nu aveți cum să plătiți ratele mărite, cereți întâlnire cu banca prin care solicitați extinderea duratei creditului(chiar dacă personal nu îmi place ideea din mai multe considerente). Iar dacă sunteți mulți în această situație, poate mergem cu o propunere legislativă în acest sens. Mă voi implica personal să vă ajut pe aceia dintre voi care întâmpinați dificultăți sau refuzuri nejustificate din partea băncii.”, scrie Ramona Ioana Bruynseels pe Facebook.

Deși ironică această situație, realitatea ne arată că românii vor avea un an greu, mai ales cei cu credite calculate pe baza IRCC, nu ami vorbim de cei cu credite calculate prin indicele ROBOR. Trebuie să luăm, clar, în considerare că predicțiile anunță o creștere considerabilă a IRCC, apropiindu-se de actuala valoarea a ROBOR. Alți specialiști, inclusiv din interiorul BNR, preconizează că IRCC va depăși, la un moment dat, ROBOR-ul cu mult.