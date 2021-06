Mesajul genial pe care l-a dat Dani Oțil despre soacra sa. Ce nu se știa despre mama Gabrielei Prisăcariu

Sunt tineri, sunt frumoși, sunt populari și formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. După doi ani de relație, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit, oficial, soț și soție. Ce spune matinalul de la Antena 1 despre mama nevestei sale. Ce nu știa despre soacra lui.

Dragostea plutește în aer, iar Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu simt acest lucru, cu siguranță. Cei doi amorezi au decis să facă nunta, la doi ani de relație. Prezentatorul TV și frumosul topmodel s-au căsătorit civil în luna mai, iar petrecerea a avut loc la restaurantul The Grill, localul pe care simpaticul matinal îl deține într-o zonă bună a Capitalei.

Deși par cuplul perfect, familia lor se va mări în luna august a acestui an, când Gabriela Oțil va aduce pe lume primul lor copil, un băiețel. Atunci tabloul fericirii va fi complet. În dulcele său stil caracteristic, colegul lui Răzvan Simion de la Neatza a dezvăluit că deși numără săptămânile până când va deveni tătic pentru prima dată, lui Dani îi este puțin teamă de soacră. Motivul este unul delicios de amuzant. Se pare că soția lui a moștenit genele de la femeia care i-a dat viață, fiind foarte înaltă:

„Mai sunt oameni care se consideră prieteni și pe la ora asta mă întreabă ce fac. Fac pe dracu să mă ia. Așa aș răspunde în mod normal. De vreo câteva săptămâni răspund: ‘Mă joc cu mămicile mele’. Nimeni nu cere explicații, nimeni nu vrea să știe. (…)

Eu ieri am purtat costumul de rezervă de la cununie pentru că cine mi-a făcut costumele a zis că mă îmbăt și mă pătez. Atâta încredere a avut în mine. De parcă eu am curaj să mă îmbăt cu soacra mea, că are 1.95”, a declarat amuzat Dani Oțil la Neatza cu Răzvan și Dani.