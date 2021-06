Dani Oțil abia s-a căsătorit cu Gabriela Prisăcariu și deja se teme de soacra lui! Prezentatorul de la Neatza a spus în direct că nu ar avea curaj să facă un anumit gest de față cu mama partenerei sale, semn că acesta are grijă ca soacra să nu îl surprindă în unele ipostaze rușinoase.

Dani Oțil este cunoscut pentru glumele spumoase pe care le face în direct în emisiunea pe care o prezintă alături de Răzvan Simion. Cei doi au pornit o nouă rubrică destinată mămicilor din România ce arată extrem de bine, iar, cu această ocazie, starul de la Neatza le-a dezvăluit telespectatorilor că se teme de soacra sa și nu și-ar dori ca aceasta să îl surprindă într-o ipostază mai delicată.

„Mai sunt oameni care se consideră prieteni și pe la ora asta mă întreabă ce fac. Fac pe dracu să mă ia. Așa aș răspunde în mod normal. De vreo câteva săptămâni răspund: ‘Mă joc cu mămicile mele’. Nimeni nu cere explicații, nimeni nu vrea să știe. (…) Eu ieri am purtat costumul de rezervă de la cununie pentru că cine mi-a făcut costumele a zis că mă îmbăt și mă pătez. Atâta încredere a avut în mine. De parcă eu am curaj să mă îmbăt cu soacra mea, că are 1.95, lângă mine.”, a transmis Dani Oțil.

Pe data de 15 mai 2021, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au unit destinele în fața ofițerului stării civile. Pentru acest eveniment spectaculos, blondina a purtat o rochie albă, ce i-a pus în valoare silueta perfectă. Alături de cei doi au fost apropiații și familia, dar și nașii.

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au strălucit și s-au bucurat enorm de petrecerea de pomină dată de finii lor, chiar dacă nu au participat foarte multe persoane. De asemenea, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu se pregătesc să devină părinți pentru prima oară, așa că multe se vor schimba în viața prezentatorului de televiziune și a partenerei sale.

”Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 de câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n red. cei din platou). Accept toate răutățile, vă anunț că este tot asa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”, a spus Dani Oțil.