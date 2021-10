Mesajul Danei Budeanu pentru Emil Rengle, după valul de critici din SUA. Ce i-a spus lui Damian Drăghici

Pentru Emil Rengle, show-ul de talente din America, de anul trecut, l-a învățat o lecție importantă, iar Dana Budeanu, prietena sa, l-a susținut moral atunci când s-a confruntat cu un val de critici, după ce s-a întors în țară.

Emil Rengle a fost invitat în podcastul lui Damian Drăghici și a vorbit despre participarea sa de anul trecut la ediția specială a concursului „America s got talent: The champions”.

Pe scena de talente, el a dansat purtând tocuri și un costum din latex roșu, alături de alte două dansatoare, pe celebra melodie a cântăreței Billie Eilish, „Bad Guy’.

Doi din cei patru jurați, și anume Simon Cowell și Howard Mandel, i-au dat câte un X, iar Heidi Klum și Alesha Dixon l-au încurajat pe Emil Rengle pentru momentul artistic, recunoscând faptul că este greu să mergi pe tocuri, dar să dansezi.

După revenirea în România, artistul a recunoscut că nu va uita niciodată prima săptămână de la revenirea în țară, când s-a confruntat cu un val de critici: „când mă întreabă lumea ce părere am despre hate, eu nu-i aud. Asta m-a învățat prietena mea bună, Dana Budeanu”, și-a amintit el.

El a mai povestit și cum a fost contactat de către echipa de producători a emisiunii „America s got talent”, ca să participe alături de alți artiști ce au luat locul întâi în țările lor:

„Eu am câștigat ‘Românii au talent cu un mesaj. În America, s-a întâmplat diferit. Nu mi-am ascultat nici măcar echipa. Am uitat de mine. Eu nu am dansat pe piesa pe care mi-au montat ei. Eu am fost un instrument. Au trebuit să bifeze un rol cu acest personaj venit din România”, i-a spus Rengle lui Damian Drăghici.