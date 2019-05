Mesajul croitoresei de la Românii au Talent, pentru Mihai Petre. Ce i-a promis juratului de la PRO TV

Croitoreasa de la Românii au Talent, care are o voce fantastică, a reușit să ajungă în marea finală a concursului datorită Golden Buzz-ului dat de Mihai Petre. Emoționată, Ana Maria Pantaze i-a transmis un mesaj de mulțumire.

Croitoreasa de la Românii au Talent, cum a ajuns să fie cunoscută cântăreața care a impresionat deopotrivă publicul și juriul, a ajuns în finală, unde se va lupta pentru premiul cel mare.

Ana Maria Pantaze a fost favorita publicului în prima gală live a competiției de la PRO TV. Ea a impresionat pe toată lumea nu doar datorită talentului său vocal, ci și prin povestea de viață destul de tristă care a ținut-o departe de lumea la care visa – lumea muzicii.

Performanța ei de a ajunge în finala unei competiții destul de dificilă din cauza numărului mare și variat de talente a fost remarcată, iar recunoștința este pe măsură:

La fel ca mulți alți români, Ana Maria n-a putut să-și urmeze visul și să aibă o carieră în domeniul pentru care are cu adevărat înclinație din cauza situației materiale precare. Nu știe cum s-a ales cu vocea angelică. Știe doar că i-a plăcut să cânte încă de când era copil.

„Nici acum nu îmi dau seama cum. Am început cântând prin casă, prin baie, fredonând, pe urmă am ajuns la karaoke. Lumea a început să spună că am voce și că ar trebui să fac ceva cu ea, dar am zis că eu vin «de fun» la karaoke, nicidecum să impresionez pe cineva. M-au împins de la spate prietenii: «Du-te, du-te și fă ceva!». Și m-am dus”, a povestit croitoreasa-cântăreață.