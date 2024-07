Mesajul clar pe care mama lui Ianis a ținut să i-l transmită Elenei Tănase chiar în ziua nunții. A avut o cerință specială pentru nora sa

Gică și Marilena Hagi au fost cei mai fericiți părinți. Fiul lor, Ianis, s-a căsătorit cu Elena Tănase, tânăra care i-a furat inima pe 14 iulie, în cadrul unei ceremonii fastuoase la care au participat 500 de invitați.

Cei doi au fost extrem de bucuroși pentru pasul făcut de fiul lor, care a spus marele DA pe 14 iulie, la Biserica Sf. Visarion din București, iar petrecerea s-a desfășurat la Domeniul Știrbey, unde au fost prezenți 700 de invitați.

Au curs râuri de felicitări atât la nuntă, cât și pe rețelele de socializare pentru miri. Marilena Hagi a avut însă un mesaj pentru nora sa și a ținut neapărat să i-l transmită chiar în ziua nunții. Soacra Elenei Tănase i-a spus că vrea cât mai repede nepoți.

„Aştept cu nerăbdare să devin bunică!”, a declarat Marilena Hagi

Marilena Hagi, care rareori apare în fața presei avut câteva cuvinte de spus pentru proaspeții căsătoriți.

„Le doresc o căsnicie plină de fericire și sper să am nepoți cât mai curând. Dar doar Dumnezeu știe când va fi momentul”, a spus mama lui Ianis Hagi, transmițându-i Elenei că abia așteaptă să-și mărească familia.

Rămâne de văzut dacă Ianis și Elena Hagi vor prioritiza viața de familie sau carierele profesionale, mai ales că Ianis a avut un parcurs bun la Campionatul European, în ciuda unor sezoane afectate de accidentări și performanțe sub așteptări.

Înainte de marele eveniment, Elena Tănase i-a făcut o declarație de dragoste superbă lui Ianis, chiar în fața camerelor.

”Pot spune că încă din momentul în care ne-am întâlnit am simțit că ne cunoaștem dintotdeauna. Am știut că este sufletul meu pereche, dar am lăsat timpul să decidă, referitor la relația noastră. Ne-am cunoscut de tineri, chiar copii, și ne-am crescut unul pe celălalt”, a declarat Elena Tănase, la Antena 3.