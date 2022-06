Meniul zilei la restaurantul lui Constantin Enceanu s-a scumpit. Cât a ajuns să coste în vara lui 2022

Constantin Enceanu se bucură de un succes impresionant. Acesta are agenda plină și cu siguranță vara lui 2022 este una plină pentru el, mai cu seamă că s-a redeschis sezonul nunților. Tot ceea ce câștigă investește în restaurantul din Filiaș care se creionează pe zi ce trece. ,,Zilele trecute am inaugurat locul de joacă”, s-a lăudat artistul. Cu toate astea, scumpirile resimțite de toată lumea au ajuns și aici. Cât a ajuns să coste un meniu zilnic la localul vedetei?

Constantin Enceanu este unul din cei mai iubiți cântăreți de muzică populară din România. Acesta este mai mereu pe drumuri, iar aproape tot ceea ce câștigă investește în restaurantul cu care se laudă.

Localul se află în Filiași și a devenit ușor un adevărat centru de evenimente. Solistul s-a ocupat ca locul să fie dotat și cu un loc de joacă pentru copii tocmai ca cei mici să se simtă și ei bine și să nu se plictisească în timp ce părinții lor își iau masa.

,,Zilele trecute am inaugurat locul de joacă, am pus tobogane gonflabile, ca pe Litoral, am cumpărat din Germania și o tiroliană, ca în parcul din Sinaia, are o lungime de 20 de metri.

Ne străduim să facem frumos, am avut, de 1 Iunie, peste 100 de copii la locul de joacă. Noi am gândit acest părculeț pentru cei care ne vizitează.

E mare lucru să-ți lași copilul în siguranță să se joace, căci sunt supravegheați, iar tu să vii să îți bei liniștit cafeaua, la aer curat. Organizăm și petreceri pentru copii, cu tematică”, a spus vedeta, pentru ego.ro.