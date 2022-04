Ce a pățit Constantin Enceanu când filma un videoclip dedicat lui Petrică Mîțu Stoian: ‘Mi s-a făcut pielea de găină’

Constantin Enceanu a povestit ce a pățit atunci când a filmat un videoclip dedicat lui Petrică Mîțu Stoian. Piesa videoclipului se numește „Petre al nostru nu mai cântă”, iar artistul a vrut ca totul să fie perfect, astfel că a decis să filmeze clipul în comuna natală a regretatului artist, Izverna.

Compoziția melodiei dedicate lui Petrică Mîțu Stoian a durat cam o lună până a fost adusă la forma finală, iar videoclipul a fost filmat cu totul în doar o singură zi.

Perfecționist din fire, Constantin Enceanu a înregistrat de trei ori, cap-coadă, videoclipul piesei și, de fiecare dată, la un anumit moment, a simțit că natura se trezește la auzul versurilor melodiei.

„Eu am gândit și clipul, absolut tot. Am zis că merg la Izverna și filmez prima strofă exact cum intru în sat. Am filmat munții, am filmat Podul lui Dumnezeu. Am vrut să filmez ultima strofă la mormânt, să spun că îmi pare atât de rău pentru ceea ce i s-a întâmplat lui Petre, însă n-am cântat eu, ci am vrut să transmit doar prin gesturi ce gândeam eu.

Am avut și o întâmplare stranie. Am filmat la morile de apă, la intrare în Izverna, de trei ori. De fiecare dată, la ultima strofă, s-a auzit un vuiet al pădurii. Se forma mereu un curent și mi se făcea pielea de găină! Cred că e o legătură cu lumea de dincolo, altfel nu-mi explic! De ce neapărat la a patra strofă?”, a spus Constantin Enceanu, conform wowbiz.ro.