Mellina, desființată la Survivor România. A făcut-o praf, reacția halucinantă

Mellina a fost desființată de unii din coechipierii săi. Concurenta de la Survivor România 2021 este aspru criticată de unii dintre ei, cu toate că face parte din categoria de top a celor mai buni sportivi. Ce s-a spus despre aceasta?

Survivor România 2021: Mellina, desființată de cine se aștepta mai puțin

Intriga și controversa a părăsit tabăra Faimoșilor și a poposit în tabăra Războinicilor. Mai exact, în grupul fetelor care poartă albastru. Deși cei de acasă observă cum liniștea de cele mai multe ori cuprinde casa adversarelor vedetelor, iată că lucrurile se schimbă.

Sindy o demască pe Mellina. Nimeni nu se aștepta ca tocmai cea mai tăcută și nouă sportivă să arunce astfel de vorbe cu gândul la strategie despre una din cele mai bune de la feminin din show. Cea din urmă cade pradă presiunilor în urma celui de-al doilea meci de imunitate și aruncă gânduri negative și critici asupra coechipierei sale pe care toată lumea o laudă.

„Am un pic de teamă că aș putea fi nominalizată. Nu știu dacă am simțit asta, dar mă gândesc la partea feminină. Sunt multe fete drăguțe, dar altele au o invidie interioară, o gelozie și teamă să nu fie cineva, vreo fată, mai bună ca ele sau să-i le ia locul.

Mă gândesc la Mellina că ea m-ar vota și Sorin. Mellina ar fi prima care m-ar vota. Având în vedere că Musty e accidentat și aș vrea să-i salvez piciorul și să nu se accidenteze mai tare, pe el l-aș vota”, spune Sindy.

Cum l-a caracterizat pe Albert?

„Albert este un pic ciudățel. Prima oară când am venit nu mi s-a părut, dar apoi am simțit că e retras ori dat la o parte. Nu-l poți citi la ce ar putea să se gândească, poate au avut certuri sau vorbe în echipă înainte să vin eu. Am învățat să nu mai am încredere în oameni”, a mai spus concurenta.

Sindy a venit cu forțe proaspete în Republica Dominicană și a uimit pe toată lume cu hotărârea sa. „Am ales să particip la pentru că mă consider o sportivă suficient de puternică, atât fizic cât și psihic. Voi face față tuturor provocărilor și greutăților ivite pe parcursul competiției și, în ciuda lipsurilor, voi lupta pentru a obține victorii alături de echipa. Ambiția mea arde. Foc, aer, apă, pământ s-au unit și m-au făcut pe mine. Nimic nu mă poate opri!”, a spus concurenta de la albastru înainte de a veni în emisiune.