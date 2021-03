Ce a spus Roxana Ghiță despre Mellina. Adevărul din interiorul Survivor România

Ziua și scandalul la Survivor România. Deși a părăsit competiția din Republica Dominicană acum ceva timp, Roxana Ghiță de la Războinici face dezvăluiri incredibile despre foștii săi colegi. Pe cine l-a făcut toxic și ce părere are despre Mellina.

Cu toții știm că Mellina este una dintre cele mai bune concurente de la Survivor România, având cel mai bun procentaj pe parte feminină din echipa Războinicilor. Deși este una dintre cele mai îndrăgite concurente din jungla dominicană, anumiți foști co-echipieri nu au cuvinte de laudă la adresa brunetei. Recent, Roxana Ghiță, fostă Războinică, a criticat-o dur pe cea alături de care a împărțit echipa la Survivor România.

Roșcata urmărește, în continuare, emisiunea care se desfășoară în Republica Dominicani și a făcut scurte caracterizări pentru toți concurenții de la Survivor România, Războinici și Faimoși deopotrivă. Dacă despre Sebastian Chitoșcă a spus că este „papagalul lui Jador” și despre colegul său Sorin a declarat că este o persoană toxică, Roxana Ghiță susține că Mellina este o fată falsă, care se comportă diferit cu toată lumea atunci când nu este surprinsă de camerele de luat vederi.

„Mellina este o persoana departe de a fi sincera. Cand ajung camerele pe ea, se schimba. Vrea sa aiba o atitudine pozitiva, ar fi ok daca era asa si in realitate. Ea nu e asa in realitate. Lumea simte daca nu esti sincer. E rautacioasa si falsa.”, a declarat Roxana Ghiță despre fosta ei colegă de echipă de la Survivor România.