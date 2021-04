Mellina, adevărul despre relația cu Musty la Survivor România 2021: ”Îmi dădea speranță”

Mellina, fostă componentă a echipei Războinicilor în cadrul emisiunii ”Survivor România 2021”, a ajuns pe plaiurile mioritice. Artista a comentat întâmplările din Republica Dominicană, și-a spus impresiile despre aventură și a făcut declarațiile și despre un subiect controversat: relația ei cu Musty.

Mellina a fost prezentă astăzi în cadrul emisiunii ”Teo Show”, de la Kanal D, unde a vorbit despre ce a însemnat competiția din junglă pentru ea. Fosta Războinică a dat detalii și despre relație ei cu Musty Kamara. Cei doi se cunoșteau dinainte de a intra în cursa din Dominicană și au întâmpinat împreună greul de acolo.

Plecarea bărbatului, din urmă cu cinci ediții înaintea artistei, a fost pentru ea un moment dificil, poate mai dificil decât ar fi crezut. De altfel, i-a recunoscut lui Teo Trandafir că nu a realizat că schimbarea a afectat-o atât de mult. De asemenea, aceasta a clarificat că nu are o relație de dragoste cu Musty, ci l-ar descrie ca pe un frate mai mare.

În final, Mellina a mărturisit că eliminarea din concurs a fost o fericire, fiindcă îi era dor de familie, iar lipsurile și frigul din junglă începeau să o aducă spre marginea prăpastiei.

„Nu am realizat că o să mă afecteze plecarea lui Musty. Eu am vrut să merg la Survivor pentru că am iubit traseele. Dacă aveam mâncare mai stăteam. Copilăria m-a ajutat foarte mult să reuşesc în acest concurs. La un moment dat nu mai aveam resurse, eram izolată, faptul că ştiam că mâncarea e atât de puţină.

M-am apropiat de Dumnezeu, am început să mă cunosc pe mine, e o nebunie ce se întâmplă acolo, e greu să exprim în cuvinte duritatea experienţei. Plecarea a fost o fericire pentru că am putut să merg acasă, la familie. Nu am o relaţie de iubire cu Musty, el e ca un frate mai mare pentru mine. Îmi dădea speranţă. Lucrurile care s-au întâmplat acolo rămân acolo”, a spus Mellina la Kanal D.