Meghan Markle şi Kim Kardashian au în comun un singur lucru. Ce au descoperit fanii lor

Kim Kardashian și Meghan Markle sunt două dintre cele mai mari vedete din lume. Deși sunt celebrități importante, cele două femei sunt cât se poate de diferite. Activează în domenii diferite și au stiluri total opuse. Cu toate acestea, există un anumit lucru pe care soția prințului Harry și fosta parteneră a lui Kanye West îl au în comun.

Meghan Markle şi Kim Kardashian au în comun un singur lucru

Te-ai gândit vreodată ce au în comun Meghan Markle și Kim Kardashian? Ei bine, misterul tocmai a fost elucidat. Deși se comportă, vorbesc și au stiluri total diferite, ducesa de Sussex și fosta soție a artistului Kanye West au un singur lucru în comun.

Ambele brunete sunt femei extrem de frumoase și stilate, iar staff-ul lor are întotdeauna grijă ca cele două dive să arate impecabil. Atât soția prințului Harry cât și vedeta emisiunii „Keeping up with the Kardashians” folosesc același fond de ten luminos, care le oferă un aspect întinerit și strălucitor al pielii: Luminous Silk Foundation de la Armani.

Kim Kardashian a declarat și ea, în 2015, că acesta este produsul ei favorit pentru față.

„De fiecare dată când îi făceam machiajul, îmi spunea să fac în aşa fel încât să-i poată fi zăriţi pistruii. Nu-şi dorea niciodată mult fond de ten pe faţă”, a dezvăluit makeup artistul lui Meghan Markle. „Totul ţine mai mult de cantitatea de produs aplicată pe faţă şi de un aspect proaspăt şi în niciun caz de un look îmbâcsit”, a declarat Lydia F. Sellers, make-up artistul ducesei de Sussex, potrivit celor de la clickpentrufemei.ro.

Meghan Markle va participa la Jubileul de Platină al Reginei?

Se va împăca Meghan Markle cu familia regală britanică? Aceasta pare să fie întrebarea care se află pe buzele tuturor. Presa internațională scrie că regina Elisabeta a II-a își va aniversa Jubileul de Platină, care celebrează 70 de ani de domnie, eveniment la care au fost invitați și ducii de Sussex.