Cum se pot împăca Meghan Markle și Harry cu Regina Elisabeta. Au o șansă unică

Meghan Markle și Prințul Harry au o relație deficitară cu Regina Marii Britanii încă de la începutul poveștii lor de iubire. Lucrurile au mers în jos de când au renunțat la titlurile cuvenite, dar fanii cuplului speră să se găsească totuși o cale de împăcare.

Conflictele din Familia Regală a Marii Britanii sunt deja de o vreme bună la ordinea zilei și pe buzele tuturor. Deși se spera ca apele să se calmeze în această situație, afirmațiile ducilor de Sussex ‘aruncate’ în public în cadrul unui interviu celebr au venit că pună mai mult paie pe foc. Suverana Marii Btiranii s-a gândit la o modalitate de a readuce pacea în rândul membrilor, iar evenimentul care i-ar putea aduce pe toți la o masă este programat în vara anului următor.

Concret, este vorba despre Jubileul de Platină, eveniment care marchează aniversarea a 70 de ani de domnie. Acesta este realimente o sărbătoare în toată regula care ține preț de patru zile, iar în cadrul festivităților se va include chiar o paradă, petreceri stradale și un concert live la Palat.

O sursă apropiată familiei a declarat pentru PageSix că toți speră ca Ducii de Sussex să îi onoeze cu prezența, cu speranța că îl vor revedea pe micul Archie, dar și pe fetița care trebuie să se nască din clipă în clipă. „Bineînțeles că cei doi sunt invitați, este un eveniment de familie”, a precizat sursa.

„Tatăl meu obișnuia să ne spună mie și lui William când eram mai mici: ‘Așa a fost pentru mine, așa că va fi la fel și pentru voi.’ Nu are niciun sens. Doar pentru că tu ai suferit, asta nu înseamnă că și copiii tăi trebuie să sufere. Din contră. Nu despre asta e vorba? Despre a rupe ciclul? Despre a nu lăsa istoria să se repete? Când eram copil, eu mi-am pierdut mama. La acea vreme, eu nu voiam să cred asta sau să accept, iar pierderea ei mi-a lăsat un gol interior uriaş. Știu cum te simți și vreau să te asigur că, odată cu trecerea timpului, acel gol va fi umplut cu iubire și sprijin. Cu toții ne-am confruntat cu pierderi în diferite moduri, dar, când un părinte merge în Cer, mi s-a spus că spiritul său, dragostea și amintirile nu fac asta”

Prințul Harry (Sursa: The Me You Cant See)