Meghan Markle, mai bogată cu 1 milion de lire sterline. E oficial!

Meghan Markle a mai marcat o reușită uriașă. Ducesa de Sussex o să fie mai bogată cu un milion de lire sterline după ce s-a luptat crunt. Aceasta s-a mutat în America alături de Prințul Harry și cei doi copii pe care îi are alături de acesta, însă nu a uitat de problemele din trecut.

Ce a reușit să facă Meghan Markle

Meghan Markle și Prințul Harry s-au decis să lase în spate viața alături de Familia Regală Britanică și să se mute în Statele Unite ale Americii. Aceștia au locuit în Canada, însă s-au mutat ulterior în America, unde au cumpărat o casă. Cei doi au semnat contracte care le-au adus sume uriașe.

Totuși, Ducesa de Sussex nu a uitat de lucrurile care au deranjat-o când locuia în Marea Britanie. Aceasta a dat în judecată The Mail on Sunday pentru faptul că publicația a dezvăluit o scrisoare pe care ea i-a trimis-o tatălui său. Fosta actriță a reușit să câștige 1 milion de lire sterline.

The Mail on Sunday trebuie să îi plătească o sumă uriașă de bani Ducesei de Sussex pentru încălcarea dreptului la viață privată. Totul a fost stabilit în documentele judecătorești. De asemenea, ziarul, dar și site-ul său partener, MailOnline, a acceptat înfrângerea. Nu o să fie făcut apel la Curtea Supremă.

Ce proces a câștigat Meghan Markle. Ducesa de Sussex nu s-a lăsat înfrântă

De asemenea, o altă sumă nespecificată o să o plătească trustul pentru încălcarea drepturilor de autor pe care le are Meghan Markle. Costurile de judecată ale Ducesei de Sussex trebuie să fie acoperite de către The Mail on Sunday, iar suma ar putea să depășească 1 milion de lire sterline, potrivit The Guardian.

Meghan Markle a reproșat de mai multe ori că viața ei privată a fost afectată după ce fragmente din scrisoarea adresată tatălui său, Thomas Markle, au fost publicate. Ea nu are o relație apropiată cu ruda ei, astfel că îl ruga în respectiva scrisoare să nu mai mintă presa cu legătura lor destrămată.

Meghan Markle a câștigat procesul

Pe data de 26 decembre, publicația The Mail on Sunday a fost obligată să publice pe prima pagină decizia Curții după ce a fost pierdut procesul intentat de către soția Prințului Harry. Cu toate acestea, fosta actriță a punctat de multe ori că lupta juridică a avut legătură cu anumite principii, nu cu banii.

Meghan Markle s-a luptat în instanță timp de aproximativ trei ani împotriva Associated Newspapers, editorului Mail on Sunday și site-ului Mail Online. Între timp, editorul publicației a acceptat să plătească o sumă confidențială drept despăgubiri pentru încălcarea drepturilor de autor.