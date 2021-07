Meghan Markle, colaborare surpriză cu Netflix. Ce va face soția prințului Harry

Fanii lui Meghan Markle, soția prințului Harry, au toate motivele să fie fericiți. Ducesa de Sussex a anunțat o colaborare surpriză cu Netflix.

Mai exact, Meghan Markle pregătește un serial animat despre aventurile unei fetițe de 12 ani, prin care își dorește să emancipeze publicul tânăr feminin.

Serial animat pentru fete

Potrivit fundației pe care cuplul Meghan – Harry o administrează, serialul animat este inspirat din viața mai multor femei influente din istorie.

Din primele informații, proiectul la care lucrează ducesa de Sussex se numește „Pearl” (trad. rom. – perlă) și este primul serial de animație pe care compania sa, Archewell Productions, îl produce.

„Asemenea multor fete de vârsta ei, eroina noastră Pearl caută să se descopere pe sine, încercând, în acelaşi timp, să facă faţă provocărilor zilnice”, a precizat ducesa de Sussex într-un comunicat.

David Furnish, soţul lui Elton John, se alătură proiectului

Meghan Markle se bucură de sprijinul lui David Furnish, soţul lui Elton John, care a acceptat propunerea de coproducător al serialului animat. Acesta are un CV impresionant, a mai produs producții precum „Rocketman” și „Gnomeo & Juliet”, Carolyn Soper („Sherlock Gnomes”, „Tangled”), Liz Garbus („Ill Be Gone in the Dark”, „What Happened, Miss Simone?”) şi Dan Cogan („Icarus”, „The Apollo”).

Se pare că Meghan Markle este creditată drept creator, sub titulatura ducesa de Sussex.

Meghan Markle și Prințul Harry, care locuiesc în prezent în California, departe de Casa Regală Britanică, au intrat în afaceri. Cei doi administrează fundaţia Archewell, o organizaţie de caritate, dar şi o companie de producţie audiovizuală, care deja a stârnit interesul unor mari companii precum Netflix şi Spotify.

Colaborarea lui Meghan Markle cu Netflix a început anul trecut, în toamnă, cu care a semnat un acord multianual pentru a produce documentare, seriale pentru copii și lungmetraje.

Deși suma prevăzută în contract nu a fost dezvăluită, această colaborare cu Netflix reprezintă primul pas important făcut de Meghan și Harry în domeniul activităţilor plătite.

Decizia vine pe fondul afirmațiilor făcute de cei doi în luna ianuarie a acestui an, când au anunțat că vor să devină independenţi din punct de vedere financiar.

Ruptură controversată de Casa Regală Britanică

Prințul Harry și Meghan Markle au rupt relațiile cu Familia Regală Britanică, pe care o acuză de minciuni la adresa lor. O mare controversă în spațiul public a stârnit interviul celor doi acordat lui Oprah Winfrey. În fața a sute de milioane de telespectatori, ducesa de Sussex a precizat că palatul joacă un rol activ în răspândirea minciunilor despre ei.